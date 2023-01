﻿Mit Tipps von Hallen-Experten: Eckernförder SV heiß aufs Hallenmasters

Eckernförde. Lange Zeit war der Eckernförder SV beim Hallenmasters nur in der Zuschauerrolle, doch in diesem Jahr ist die Mannschaft von Trainer Maik Haberlag nach 13 Jahren wieder mit dabei. Um bei diesem Höhepunkt der jüngsten Vereinsgeschichte mit den Favoriten mithalten zu können, hat sich der Oberligist Inspirationen bei erfahrenen Hallen-Kickern geholt: In einem internen Hallenturnier wurde gegen die Futsal-Mannschaft des PTSK gespielt, die in der zweithöchsten Liga um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft.

Inspiration von Taktik der Kieler Futsaler

Knapp zwei Stunden wurde in mehreren Spielen getestet, bei denen sich durchmischte Teams des ESV, mit den erfahrenen Hallenspielern messen konnten. In Duellen auf Augenhöhe lag der Fokus weniger auf den Ergebnissen, sondern auf dem gegenseitigen Lernen. „Ich habe im Vorfeld schon mit Paul (Trainer des PTSK; A. d. Red.) gesprochen und mit ihm über seinen taktischen Ansatz geredet“, erzählte Haberlag, der sich nach der gemeinsamen Einheit sehr zufrieden zeigte. „Es war für uns vor dem Hallenmasters noch einmal eine Simulation, wie gespielt werden kann. Wir hatten durch den Testspielcharakter eine extrem hohe Intensität“, freute sich der 36-jährige.

Auch der Coach des PTSK zeigte sich glücklich über die zusätzliche Trainingseinheit, räumte aber ein, dass die Regeln unter denen mit Hinblick aufs Hallenmasters getestet wurde, nicht denen der Futsal-Ligen entsprechen würden. „Es ist für uns eine Umstellung, dass mit einem Fußball und nicht wie sonst mit einem Futsal gespielt wurde.“

Futsal-Trainer: „Eckernförde kann Halbfinale erreichen“

Über eine Turnier-Prognose der Eckernförder wollte sich Futsal-Spielertrainer Musiol zuerst bedeckt halten, ließ sich dann aber doch noch etwas entlocken: „Wenn sie so wie heute spielen, kann Eckernförde das Halbfinale erreichen, auch wenn in der Gruppe mit Holstein II, Eichede und Phönix Lübeck natürlich extrem starke Gegner sind.“

ESV-Coach Haberlag mag diese Prognose seines Trainerkollegen wohl gerne hören, legt aber den Fokus auf etwas anderes: „Ich möchte, dass die Zuschauer in der Halle sehen, wie sehr wir für unsere Werte, wie Leidenschaft kämpfen.“

Am Donnerstag geht es auf den Kunstrasen

Am Donnerstag wird sich der Hallenmasters-Underdog auf dem Kunstrasen des Pagelsdorf-Center in Kiel weiter auf das Turnier vorbereiten, ehe sich am Sonnabend zeigen wird, ob sich die Impulse durch die Hallen-Experten auszahlen.

Von Tobias Hollenbach