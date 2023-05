﻿Jennifer Michel und der SV Henstedt-Ulzburg nicht zu bremsen

2:1-Heimerfolg

In der Frauen-Regionalliga Nord haben die Holstein Women am Sonntag die Gäste von der TSVG 07 Burg Gretesch dank einer starken kämpferischen Leistung mit 2:1 besiegen können. Madita Thien erzielte in der 65. Spielminute den viel umjubelten Siegtreffer.