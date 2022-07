﻿Jetzt bewerben: THW Kiel sucht Einlauf-Mannschaften für KN-Cup

Vor heimischem Publikum in der Wunderino-Arena präsentiert sich der THW Kiel erstmals in der neuen Handball-Saison am 21. August. Für den KN-Cup werden noch Einlauf-Mannschaften aus dem Nachwuchsbereich gesucht.

Handball-Rekordmeister THW Kiel sucht für den KN-Cup am 21. August junge Sportlerinnen und Sportler, die mit den Spielern in die Arena einlaufen. So können sich Mannschaften aus der Region bewerben – egal, aus welcher Sportart.

