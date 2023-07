Jetzt geht‘s lohooos!

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie und ich, wir übergeben uns den Staffelstab. Oder anders: Sie haben es geschafft! Die handballfreie Zeit hat nun endlich ein Ende. Die Zebras des THW Kiel sind in die Saisonvorbereitung gestartet, in dieser Woche stehen beim Nachbarn TSV Altenholz (Freitag, 28. Juli, 19 Uhr) und beim SH-Ligisten HSG Horst/Kiebitzreihe (Sonnabend, 29. Juli, 16 Uhr) die ersten Testspiele des Sommers auf dem Programm. Am 4. August startet die Zebraherde dann ins Trainingslager im österreichischen Graz. Und ich? Zwei Wochen der Sommerferien sind fast um, ich gehe für drei Wochen in den Familienurlaub und übergebe die schwarz-weißen Geschäfte an meine Kollegin Merle Schaack. Wenn ich wieder da bin, beginnt die neue Saison. Auf die ich echt gespannt bin.

Und bis dahin? Auch im gefürchteten Sommerloch steckt noch ordentlich Musik in der Szene. Die Europäische Handballföderation prüft Konsequenzen für den in finanzielle Schieflage geratenen norwegischen Meister Kolstad Håndball – und der ehemalige Kieler Star Sander Sagosen fühlt sich ungerecht behandelt. Der THW Kiel muss die Ausfälle von Hendrik Pekeler am Kreis und Steffen Weinhold im rechten Rückraum noch bis voraussichtlich Oktober oder sogar November verkraften – und sucht einen Übergangs-Ersatz für Weinhold auf der Linkshänder-Position. Die Neuzugänge Elias Ellefsen á Skipagøtu und Vincent Gérard fühlen sich schon gehörig wohl in Kiel – und merken recht früh, warum die Sommervorbereitung des THW Kiel weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt – oder besser: berüchtigt – ist.

Und der Spielplan, der zusehends Gestalt annimmt, bekommt ein neues Gesicht. Denn künftig werden Sie, liebe Handball-Fans, die gesamte Woche über mit Spitzenhandball versorgt. Montags der Rest vom Bundesliga-Spieltag, dienstags European League (in dieser Saison mit den Rhein-Neckar Löwen, den Füchsen Berlin, der TSV Hannover-Burgdorf und der SG Flensburg-Handewitt), mittwochs und donnerstags Champions League und ab Donnerstag dann täglich bis Montag die Partien der Handball-Bundesliga.

Handballherz, was willst du mehr? Ich wünsche Ihnen noch schöne Ferien! Genießen Sie den Sommer (wenn er irgendwann zurück ist)! Einigen werde ich noch in Altenholz und Horst über den Weg laufen – und dann melde ich mich erst einmal ab in den Urlaub. Bis dahin ...

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

P.S. Weil ein paar Leserinnen und Leser gefragt haben: Unser Podcast „Timeout THW“ befindet sich noch in der Sommerpause. Die nächste Folge können Sie ab dem 12. September hören und danach wie immer stets am zweiten Dienstag im Monat.

P.P.S. Darf ich Ihnen noch unsere dreiteilige Serie „100 Jahre Handball im THW Kiel“ ans Herz legen? Sie finden weiter unten die Links zu den drei Teilen.

Zitat der Woche

Wir wägen ab, welche Möglichkeiten es für eine Übergangslösung gibt. Wir wollen auf jeden Fall noch was machen. Viktor Szilagyi THW-Geschäftsführer, über die Suche nach einem Linkshänder als Ersatz für den noch voraussichtlich bis November verletzten Halbrechten Steffen Weinhold

Zahl der Woche

Was hat es eigentlich mit der Nummer 71 auf sich, die THW-Neuzugang Elias Ellefsen á Skipagøtu bei den Zebras auf dem Rücken tragen wird? Die Antwort des 21-jährigen Färöer-Imports ist ganz einfach: „Mein Heimatverein ist H71, darum trage ich die Nummer“, sagt á Skipagøtu, der in der Jugend und später bis 2020 bei dem Klub aus Hoyvik im Norden der Hauptstadt Tórshavn spielte, ehe er nach Schweden zu IK Sävehof wechselte.

Serie „100 Jahre Handball im THW Kiel“

