﻿JFV Südholstein bekommt kampflos drei Punkte zugesprochen

Kreise Segeberg. Das am vergangenem Sonnabend abgesagte Spiel in der A-Junioren-Oberliga zwischen den Fußballern der SG FCU/Kisdorf und der JFV Südholstein ist gewertet worden. Und zwar mit 5:0 Toren und drei Punkten zugunsten des JFV. Zudem muss die SG einen Abzug von drei Zählern einstecken und ein Ordnungsgeld bezahlen.

Naturrasen am Strietkamp war gesperrt

Was war geschehen ? Der Naturrasenplatz am Kisdorfer Strietkamp, wo das Oberliga-Spitzenspiel zwischen der viertplatzierten SG und dem Spitzenreiter JFV Südholstein ursprünglich ausgetragen werden sollte, ließ vergangenes Wochenende keinen Spielbetrieb zu und wurde deshalb von der Gemeinde gesperrt. Als Ausweichplatz ist in der Mannschaftsmeldung, die jeder Verein vor der Saison beim Verband einreichen muss, der Henstedt-Ulzburger Kunstrasen in der Maurepasstraße ausgewiesen.

FCU-Vorstand sah zu hohes Gesundheitsrisiko

Doch auch der wurde gesperrt. Allerdings nicht vom Bauhof der Großgemeinde, was dieser auch schriftlich bestätigte. „Für uns bestand ein zu großes Gesundheitsrisiko für die Spieler“, begründete Jan Jakobsen, warum der Platz vom FCU-Vorstand bereits einen Tag vor dem Spieltermin als nicht bespielbar eingestuft wurde. Der Sportliche Leiter sagte warum: „Es war Frost für die Nacht angesagt und es lag Schnee auf dem Platz, den wir nicht räumen dürfen.“

Kindertraining am Abend vor dem Derby

Weil aber am Abend vor dem abgesagten Nachbarschaftsduell eine Kindermannschaft des FCU noch auf dem Kunstplatz trainiert hatte, fühlte sich JFV-Trainer Sebastian Günther „veräppelt“ und legte bei Staffelleiter Jürgen Neukirch Beschwerde ein. Der wiederum wurde aktiv, sprach mit allen Beteiligten und fällte das Urteil, dass die Spielabsage nicht regulär war. Aus Günthers Sicht zu Recht: „Es gibt Satzungen und Regeln im Fußball, an die man sich halten muss. Und wenn eine Platzsperre nicht rechtens ist, dann muss dies zu einem Ergebnis führen.“

Gegen Urteil kann Beschwerde eingelegt werden

Ob die Wertung bestehen bleibt oder das Duell doch noch einmal neu angesetzt wird, ist derzeit offen. „Ich gehe davon aus, dass wir gegen das Urteil Beschwerde einlegen werden“, kündigt Jens Fischer, Vorsitzender des SSC Phoenix Kisdorf, an. Sein Verein ist im A-Juniorenbereich bei der SG FCU/Kisdorf federführend und muss den Einspruch binnen zwei Wochen beim Ausschuss für Satzung und Ordnung des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes einreichen.