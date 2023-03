﻿JFV Südholstein stürzt in der Oberliga von der Tabellenspitze

Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen. Das war kein guter Spieltag für die Oberliga-Nachwuchsmannschaften des JFV Südholstein. Die A-Junioren mussten nach dem 1:2 im Spitzenspiel die Tabellenführung an den SC Weiche Flensburg 08 abgeben. Auch die B-Jugendlichen der Kooperation des SV Henstedt-Ulzburg mit der Kaltenkirchener TS verloren. Für die C-Jugend reichte es wenigstens zu einem Punktgewinn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Niederlage ist unglücklich“, kommentierte Trainer Sebastian Günther das 1:2 (1:2) der Südholsteiner A-Junioren gegen Flensburg. „Nach der Pause waren wir spielbestimmend. So richtig aufgewacht sind wir allerdings erst in der Schlussphase, da war es schon zu spät.“

Vermeidbare Gegentore im Spitzenspiel

Die Günther-Schützlinge, die nach der Winterpause sieglos sind und ihren Vorsprung in der Tabelle verspielt haben, waren nicht das schlechtere Team. Sie kassierten jedoch zwei vermeidbare Gegentore. Nach langen Bällen in die Spitze entwischte Maxim Jurk (16./23.) der unachtsamen JFV-Deckung. Nick Berger verkürzte nur drei Minuten später zum 1:2 für die Gastgeber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Angriffe der Günther-Elf verpufften, weil die Offensivspieler zu egoistisch waren. Statt miteinander zum Erfolg zu kommen, stellten sie ihr eigenes Ego in den Vordergrund – und verspielten so die Chance, das Spiel zu drehen.

JFV-Coach Günther sieht C-Junioren benachteiligt

Günther coachte für den verhinderten Trainer Yasin Sahsuvaroglu auch die Südholsteiner B-Junioren in Kiel-Kronshagen. Wie das 1:4 (0:0) beim Tabellendritten zustande kam, darüber regte sich Günther auf. „In der 71. Minute gab es einen Elfmeterpfiff, den keiner verstanden hat“, echauffierte sich der JFV-Coach. „Zwei weitere Treffer fielen nach ganz klarer Abseitsposition. Man kann in Kronshagen verlieren, aber nicht so.“

Nach torloser erster Hälfte gingen die Kronshagener in der 52. Minute durch Finn Bichel in Führung. Das Chancenplus lag danach bei den Gastgebern, Möglichkeiten besaßen die Südholsteiner aber auch. In der 71. Minute nutzte Justus Schröder den fragwürdigen Strafstoß zum 2:0. Heinrich Stamp (78.) und Seymen-Ahmet Kördörgü (80.) erhöhten mit ihren umstrittenen Toren auf 4:0. Mika Goldboom erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Treffer für den Tabellensiebten Südholstein.

C-Junioren des JFV Südholstein noch im Futsal-Modus

Die Südholsteiner C-Junioren schrammten beim abstiegsbedrohten Heider SV an einer Niederlage vorbei. „Wir haben die Hallensaison noch nicht ganz abschütteln können“, kommentierte Claudius Skiba, der die Mannschaft zusammen mit Dieter Deckena trainiert, das 2:2 (0:2). „In der ersten Hälfte haben wir fast körperlos wie beim Futsal gespielt, das war indiskutabel.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Heider spielten körperbetont, standen den Gästen permanent auf den Füßen und gewannen in den ersten 35 Minuten fast jeden Zweikampf. Dem 1:0 (26.) der Gastgeber durch Hannes Sattler ging aus Deckenas Sicht ein Foul voraus. Allerdings sah auch Timon Stührwoldt im JFV-Tor bei diesem Gegentreffer nicht gut aus. Zwei Minuten später erhöhte Fynn Krüger mit einem Sonntagsschuss auf 2:0.

Fynn Engel trifft spät zum 2:2

Von den Südholsteinern kam nicht viel. Das änderte sich nach einigen Umstellungen mit Beginn der zweiten Halbzeit. Luc Otzmann verkürzte per Strafstoß zum 1:2 (43.). Die Elf des Tabellensechsten setzte energisch nach, kam zu weiteren Möglichkeiten. In der vierten Minute der Nachspielzeit belohnten sie sich. Fynn Engel glich zum 2:2 aus.

„Wenn man beide Halbzeiten sieht, dann müssen wir mit dem 2:2 zufrieden sein“, meinte Skiba. „Nach der langen Hallensaison mit der Teilnahme an der Nordmeisterschaft müssen wir erst mal wieder den Schalter umlegen. Die zweite Hälfte macht Mut.“