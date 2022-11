﻿JFV Südholstein und die SG FCU-Kisdorf machen dem VfB Lübeck Druck

Kreis Segeberg. Unterdessen setzte sich die SG FCU-Kisdorf gegen TuRa Meldorf ebenfalls problemlos mit 6:1 (4:1) durch. Mit 22 Punkten nach neun Spielen sind Trainer Nico Brehm und die anderen Verantwortlichen in der Spielgemeinschaft des FC Ulzburg mit dem SSC Phoenix Kisdorf sehr zufrieden. „Wir haben geduldig kombiniert, viel über die Außenpositionen angegriffen und sind so zu Chancen und Toren gekommen“, lobte Brehm seine Elf. Der erste Treffer gelang zwar dem Meldorfer Mahmud Musa (7.), aber davon ließen sich die Brehm-Schützlinge nicht irritieren. Durch Tore von Leon-Pascal Bankert (14.), Max Stephanowski (18.), Robin Behrens (22.) und Leon Siewers (38.) lagen die Gastgeber zur Halbzeit schon mit 4:1 vorne. Im zweiten Abschnitt schaltete das Team des Tabellendritten in den Energiespar-Modus, trotzdem erhöhten Henri Hartung (56.) und Leon-Pascal Bankert (89.) auf 6:1.

SG FCU-Kisdorf 6:1 gegen TuRa Meldorf

Die Südholsteiner gewannen gegen die Husumer SV mit 7:0 (3:0). In der Anfangsviertelstunde fand die Mannschaft von Trainer Sebastian Günther nur selten spielerische Lösungen gegen die Mauertaktik des Tabellenletzten. Doch in der 16. Minute sah Gäste-Schlussmann Boyke Krämer für eine Notbremse an Mika Gutovsky die Rote Karte (16.). In Überzahl legten Gutovsky (27.), Nick Berger (35.) und Luis Hinzmann (40.) drei Tore vor. Nach dem Seitenwechsel hatte JFV-Trainer Sebastian Günther am Spiel seiner Mannschaft nicht mehr viel auszusetzen. Mika Klinke (53.), Nick Berger (66.), Kadir Alas (78.) und Kevin Saam (86.) bauten den Vorsprung auf 7:0 aus. Günther: „Wenn unsere Stürmer ihre Chancen besser nutzen, dann geht es zweistellig aus.“

Husumer SV in Unterzahl ohne Chance

Der Fußball boome an den JFV-Standorten Henstedt-Ulzburg und Kisdorf. „Sportlich sind wir dank qualifizierter Trainer und engagierter Jungs auf einem richtig guten Weg“, so Günther. „Parallel dazu muss an der Infrastruktur gearbeitet werden. Aber ich denke, dass die Lokalpolitik mittlerweile ein offenes Ohr für unsere Bedürfnisse hat.“

Ein Aufstieg, so Günther, wäre eine Sensation. „Im JFV-Konzept haben wir festgeschrieben, dass wir die Talente aus der Region in den Altersklassen A-, B- und C-Junioren so gut ausbilden wollen, dass die Regionalliga zum Thema wird“, erklärt Günther. „Jetzt klopfen wir vielleicht viel schneller als gedacht an die Tür zur norddeutschen Spielklasse.“

Aufstieg wäre eine Sensation

Kann der JFV Südholstein dem VfB Lübeck den Titel wegschnappen und in die Regionalliga aufsteigen? „Ich bin keiner, der lautstark Ansagen raushaut. Eine Prognose abzugeben ist, wie in eine Glaskugel zu schauen“, sagt Günther, dessen Mannschaft erst spät in der Saison zweimal auf die Lübecker treffen wird. „Die Jungs müssen fit bleiben und sich so wie bisher Schritt für Schritt steigern.“

Die Entwicklung seiner noch immer unbesiegten Mannschaft macht Günther stolz: „Es läuft nicht alles perfekt, aber es wird immer besser. Die Jungs haben Bock, ziehen super mit und bilden auf und neben dem Platz ein echtes Team. Wir sind schwer zu schlagen.“

JFV Südholstein schwer zu schlagen

Seit Beginn der laufenden Punktrunde bündeln der SV Henstedt-Ulzburg und die Kaltenkirchener TS im Jugendförderverein (JFV) ihre Kräfte. „Es geht den Jungs und mir runter wie Butter, dass beim VfB Lübeck von meiner Truppe als Hauptkonkurrent um den Oberliga-Titel gesprochen wird“, sagt Günther.

Die A-Junioren des JFV Südholstein und die Elf der SG FCU-Kisdorf setzen im Titelrennen der Fußball-Oberliga den VfB Lübeck unter Druck, der beim 2:1 gegen den TSV Kronshagen am ersten Punktverlust vorbeischrammte. „Es ist großartig, dass gleich zwei Mannschaften aus dem Kreis Segeberg in der Tabelle so exzellent platziert sind“, schwärmt Sebastian Günther, der das Team des JFV Südholstein trainiert.