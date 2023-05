﻿SG FCU-Kisdorf siegt, JFV Südholstein verliert Spitzenspiel beim VfB Lübeck

Kreis Segeberg. Der Traum von der Regionalliga ist für die A-Junioren-Fußballer der JFV Südholstein geplatzt. Das Team von Trainer Sebastian Günther verlor das Spitzenspiel beim VfB Lübeck mit 1:3 und weist nun bereits neun Punkte Rückstand auf den Klassenprimus von der Lohmühle auf. Nur noch einen Zähler hinter den Südholsteinern steht derweil die SG FCU-Kisdorf, die die SG Wilstermarsch mit 5:2 besiegte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Südholsteiner können Meyer nicht stoppen

Eine Stunde lang durfte Sebastian Günther und seine von ihm trainierten Fußballer des JFV Südholstein auf einen Punkt oder mehr im Auswärtsspiel bei Spitzenreiter VfB Lübeck hoffen. Doch in der Schlussphase besaßen die Lübecker nicht nur die größeren Kraftreserven, sondern auch in Mika Meyer den alles überragenden Akteur auf dem Spielfeld. Meyer (4.) hatte den VfB nicht nur früh in Führung geschossen, sondern machte mit seinen Treffern Nummer zwei und drei (73./88.) alles klar und sorgte dafür, dass der zwischenzeitliche Ausgleich des JFV durch Kevin Saam (15.) nur Ergebniskosmetik blieb.

JFV Südholstein nur eine Stunde stark

„Der VfB Lübeck ist die stärkste Mannschaft in der Oberliga“, erklärte Günther. „Eine Stunde haben wir gut gespielt, vor allem stark verteidigt. In den letzten 20 Minuten zeigte sich dann ein Kräfte-Unterschied.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SSC Phoenix Kisdorf siegt 5:2

Dem 5:2 (3:1)-Erfolg gegen das abstiegsgefährdete Team der SG Wilstermarsch konnte indes Nico Brehm, Trainer der SG FCU-Kisdorf, nicht viel abgewinnen. Die Gastgeber gingen bereits nach vier Minuten durch Robin Behrens in Führung. In der Defensive präsentierten sich die Gastgeber nicht immer sattelfest, was Felix Lasner (12.) mit dem 1:1 bestrafte. Noch vor dem Pausenpfiff trafen Leon-Pascal Bankert (18.) und nochmals Behrens (41.) zum 3:1.

Abermals Felix Lasner (53.) verkürzte und brachte noch einmal Spannung ins Spiel zurück. Doch Leon-Pascal Bankert (63.) und ein Eigentor von Nick Tiedemann (87.) sorgten für klare Verhältnisse. „Das war eine durchschnittliche Partie, mit der ich von unserer Seite nicht zufrieden bin“, analysierte Brehm. „Nach vorne haben wir es ganz gut gemacht. Dafür waren wir in der Defensive nicht stabil genug.“