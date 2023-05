﻿JFV Südholstein will tolle Saison mit glitzernden Trophäen krönen

Kisdorf. Am Endspieltag um die Nachwuchsfußball-Kreispokale kommt es in den höheren Altersklassen der Jungs dreimal zum Kräftemessen zwischen Teams des JFV Südholstein und der Spielgemeinschaft FC Ulzburg/SSC Phoenix Kisdorf. „Unsere Mannschaften spielen im ersten Jahr, in dem der SV Henstedt-Ulzburg mit der Kaltenkirchener TS gemeinsame Sache macht, eine richtig starke Oberliga-Saison. Das ist ein Riesenerfolg“, schwärmt SVHU-Abteilungsleiter Sebastian Günther. „Jetzt wollen wir mit allen drei Teams auch den Kreispokal holen. Ich bin zuversichtlich, dass es klappt.“

Nicht nur im Bereich des JFV Südholstein, sondern auch in den Altersklassen D-Junioren und jünger sowie im Mädchenfußball werde im SV Henstedt-Ulzburg herausragende Arbeit geleistet. „Mit Ausnahme der E-Jugend sind wir in jedem Endspiel dabei“, betont Günther. „Die Talente von morgen werden mit großem Sachverstand nachhaltig ausgebildet und haben großen Spaß dabei.“

Cupsieg zum Abschied des Trainerteams?

Schon ab 9.30 Uhr geht es auf der Anlage am Kisdorfer Strietkamp um den Titel bei den C-Junioren. Die höhere Spielklasse spricht für die Südholsteiner, auch wenn die SG FCU-Kisdorf in der Landesliga Holstein in der Spitzengruppe mitmischt. „Unsere Jungs wollen ihren Trainern Dieter Deckena und Claudius Skibbe, die sich nach vielen Jahren exzellenter Ausbildungsarbeit zurückziehen, unbedingt den Pokalsieg schenken“, sagt Günther.

100:1 Tore – SG FCU-Kisdorf kein gewöhnlicher Kreisligist

Das Finale der B-Junioren wird um 13.15 Uhr angepfiffen. Oberligist Südholstein ist auf dem Papier favorisiert, sollte sich aber hüten, die Elf von SG-Trainer Jan Völker zu unterschätzen. FCU-Kisdorf hat alle 16 Partien in der Kreisliga zumeist deutlich gewonnen, dabei 100 Tore geschossen und nur einen einzigen Gegentreffer kassiert. Liam Rogge führt die Torjägerliste mit 27 Treffern an, Aron Kruse (19) und Karl Maul (14) sind ebenfalls brandgefährlich.

„Kompliment an den Gegner, dem es gelungen ist, die Mannschaft nach dem Landesliga-Abstieg zu halten“, sagt Günther. „Unsere Jungs treffen auf ein Team, in dem viel mehr Qualität als in einem gewöhnlichen Kreisligisten steckt.“

Zum Abschluss des langen Fußballtages prallen bei den A-Junioren ab 15.30 Uhr mit dem JFV Südholstein und FCU Kisdorf zwei Mannschaften aufeinander, die in der Oberliga Vizemeister hinter dem VfB Lübeck werden können. „Es wird nicht einfach, aber ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende jubeln“, sagt Günther, der Trainer der Südholsteiner ist.

