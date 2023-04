﻿Jicha startet „Countdown“ – THW Kiel und Weinhold genießen Spitzenplatz

Der Countdown läuft! Noch zehn Partien hat der THW Kiel in der Handball-Bundesliga bis zum Saisonende zu absolvieren. Zuerst gastiert am Sonntag der SC Magdeburg in Kiel. Genau zum rechten Zeitpunkt also feierte ein Zebra-Routinier sein Comeback.

Gummersbach. Wieder da, wieder oben, weiter in der Spur. Mit (fast) voller Mannschaftsstärke geht der THW Kiel als Tabellenführer in die finale Phase der Saison in der Handball-Bundesliga. Cheftrainer Filip Jicha startet nach dem 30:26 beim VfL Gummersbach einen schwarz-weißen Countdown, „Comebacker“ Steffen Weinhold strahlt, Dienstag ist frei. Aprilfreuden in der Zebraherde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Steffen Weinhold: Seine Qualitäten waren beim THW Kiel in Gummersbach gefragt

War es Schicksal? Glückliche Fügung? Zufall? Es wurde schmutzig in Gummersbach. Es wurde hart, ruppig, bewegte sich entlang der Grenzen des Erlaubten. Im Sport spricht man gern von „Drecksarbeit“. Und ausgerechnet an diesem 2. April des Jahres 2023 feierte Steffen Weinhold sein Comeback in den Farben des THW Kiel. Eine für die „Drecksarbeit“, der defensiv klug und hart spielt, offensiv einsteckt, Nehmerqualitäten beweist. Einer, der ins Eins-gegen-Eins geht, als wolle er die Chinesische Mauer im Alleingang zum Einsturz bringen.

Weinholds Qualitäten waren gefragt in Gummersbach, das mit 8:3 führte. Denn Weinhold sah: „Hart und aggressiv haben sie uns in den ersten Minuten den Schneid abgekauft.“ Und Jicha wusste: „Das war viel zu früh.“ Doch er brauchte seinen 36-jährigen Routinier, der schon 16 Spiele in dieser Saison verpasst hat. Erst das hintere Kreuzband, dann die Schulter. Und auch in Gummersbach konnte man jeder Bewegung von Harald Reinkind ansehen, dass er müde ist. Aufgeriebener, abgeriebener, zerriebener Alleinunterhalter in gegnerischen Deckungen. Der Norweger hat fantastisch gespielt, so ganz allein im halbrechten Rückraum. Wochenlang. 43 Spiele, 143 Tore – kein Zebra hat häufiger aus dem Feld getroffen. Doch jetzt war es Zeit für Steffen Weinhold. War es Schicksal?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Steffen Weinhold: „Ich freue mich sehr, wieder da zu sein und mit den Jungs zu spielen“

Weinhold kam, traf, ackerte, bewies Nehmerqualitäten – und strahlte. „Ich habe eigentlich mit nichts Bestimmtem gerechnet, was meinen Einsatz angeht. Aber ein Auswärtsspiel hier in Gummersbach hätte ich mir genau so vorgestellt. Wir haben dann Stück für Stück den Kampf angenommen“, sagte der stets so ruhig auftretende Familienvater und ließ dann doch ein Fünkchen seiner Emotionen nach außen: „Ich freue mich sehr, wieder da zu sein und mit den Jungs zu spielen. Das steht für mich heute über allem. Und natürlich möchte ich immer auch helfen und nicht nur dabei sein.“ Filip Jicha fasste es so zusammen: „Raffi (Spitzname von Steffen Weinhold, d. Red.) kam rein, als sei er nie verletzt gewesen. Er hat unfassbare Qualität, das zeigt er in jedem Training.“

Der Tscheche, der in seiner letzten Saison 2014/2015 als Spieler beim THW noch Seite an der Seite von Weinhold auf Torejagd gegangen war, zeigte sich nach dem Abpfiff in Gummersbach glücklich und erleichtert. Erleichtert, weil: „Wir waren in den ersten Minuten unglaublich beeindruckt. Nach der Anfangsphase hatte der VfL dann zu viel Blut geleckt, wir mussten bei uns anpassen, wer die richtigen Entscheidungen treffen kann.“ Der VfL wollte zu viel, durchseuchte sein Spiel mit technischen Fehlern. „Wenn bei uns die Kräfte etwas nachlassen, ist der THW Kiel eine Nummer zu groß“, musste VfL-Trainer und Ex-Zebra Gudjón Valur Sigurdsson anerkennen.

Lesen Sie auch

Noch zehn Spiele hat der THW Kiel in der Bundesliga zu absolvieren

Jicha stellte sein Personal um, ließ nun Sander Sagosen, Nikola Bilyk und eben Weinhold machen. Und war am Ende glücklich, denn: „Zehn Spieltage vor dem Ende sind wir wieder Tabellenführer. Eine schöne Momentaufnahme. Aber jetzt beginnt der Countdown, er steht auf zehn.“ Noch zehn Partien hat der THW Kiel in der Bundesliga zu absolvieren. Die nächste ist das Heim-Spitzenspiel am Sonntag (14 Uhr, Liveticker auf KN-online) gegen den deutschen Meister SC Magdeburg. Vor dem Start der Vorbereitung gewährt Jicha seinen Schützlingen einen freien Dienstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und auch wenn für THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi nicht alles Gold war, was in Gummersbach glänzte („Ein bisschen ist die Abschlussschwäche wieder drin. Am Anfang war der Grund aber eher, dass wir keine Zweikämpfe gewonnen haben“), unterstrich der Österreicher die Bedeutung der Tabellenführung mit einem „echten“ ersten Platz und nicht mehr „nur“ nach Minuspunkten. „Auch wenn man in der Handball-Bundesliga daran gewöhnt ist, auf die Minuspunkte zu schauen, tut es gut, wieder ganz oben zu stehen. Dafür haben wir viele Monate gekämpft. Diese Position ist sehr wichtig, und hoffentlich bleiben wir da bis zum Schluss.“ Der Countdown läuft.