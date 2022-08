﻿Jörg Naeve Landesmeister im Springen vor Robin und Volkert Naeve

Jörg Naeve blieb in allen drei Wertungsprüfungen fehlerfrei und sicherte sich neben dem Sieg im Großen Preis von Schleswig-Holstein auch den Landesmeistertitel.

Jörg Naeve im Springen und Felix Kneese in der Dressur heißen die Landesmeister in der Großen Tour. Während Naeve als Sieger aus einem spannenden Familienduell hervorging, sicherte sich Kneese einen Start-Ziel-Sieg während des dreitägigen Landesturniers in Bad Segeberg.

