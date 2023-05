﻿Wie der frühere THW-Kiel-Trainer zur Sportpsychologie-Ikone in Island wurde

Reykjavík. Wer sich mit Jóhann Ingi Gunnarsson unterhält, erfährt in der Regel eine Erleuchtung. „Turn the lights on“ zählt zu den Lieblingssätzen des ehemaligen Handball-Trainers, der von 1982 bis 1986 den THW Kiel gecoacht hat. Was er damit meint, die „Birne an“ zu haben, ist in seiner Praxis in Garðabæer bei Reykjavík sofort spürbar. Der wache Blick, die ruhige Präsenz füllen den Raum aus, in dem auch ein Chesterfield-Sofa steht. „Weil die Klienten beim Psychologen immer auf die Couch wollen“, sagt Gunnarsson.

Mit deutlich mehr Stolz zeigt der 68-Jährige die Bilder an den Wänden, die aus seiner Zeit beim THW Kiel und TUSEM Essen stammen. Das Mannschaftsfoto mit der Gorch Fock an der damaligen Tirpitzmole in Kiel. Die Urkunde für den Trainer des Jahres, die er 1987 nach der ersten Meisterschaft mit TUSEM erhielt. Bis heute ist Gunnarsson, damals 32 Jahre alt, der jüngste Meistertrainer der Bundesligageschichte. Damals war Gunnarsson noch Pionier in Sachen Sportpsychologie. Heute ist er auf diesem Gebiet eine Ikone.

Gunnarsson war beim THW Kiel der Erfinder des Mannschaftsbusses

Gunnarsson könnte sich Erinnerungen vom Olympia-Silber-Triumph der isländischen Handball-Nationalmanschaft 2008, bis heute der größte Teamsport-Erfolg der vergleichsweise winzigen Sportnation Island, oder von der Meistersaison von Selfoss 2019 aufhängen. Nur zwei von vielen Erfolgen, die er als Sportpsychologe der jeweiligen Mannschaften miterrungen hat. Aber erstens lebt er am liebsten im Hier und Jetzt. Und zweitens bräuchte er über kurz oder lang wohl ein größeres Büro. Nahezu alle isländischen Sport-Stars setzen auf Gunnarssons Expertise. Zudem coacht er Topmanager, ist Vertrauenspsychologe der Feuerwehr und bei Bedarf auch mal Paartherapeut.

Seinen Anfang nahm das alles in den 1980er-Jahren in Kiel, wohin er noch immer gerne zurückkehrt, Freunde besucht und segelt. „Kiel ist meine zweite Heimat“, sagt Gunnarsson, der parallel zu seiner Trainertätigkeit beim THW Kiel Psychologie an der Christian-Albrechts-Universität studierte. Mit Professor Uwe Grau und Jens Möller entwickelte der damalige Handball-Trainer das „Kieler Beratungsmodell“. Er ersetzte die Privat-PKW bei Auswärtsfahrten durch einen Mannschaftsbus und griff in der Halbzeitpause einmal zum Wecker, um die Spieler aufzurütteln. Mit dem jungen Trainer aus Island wuchsen beim THW Kiel aus handballerischem Mittelmaß zwei Vizemeisterschaften – mit demselben Kader.

Noch immer ist Gunnarsson der jüngste Meistertrainer in der Handball-Bundesliga

Wie? Für Gunnarsson ist das sogenannte „Mindset“, also die Einstellung, Haltung und Denkweise des Menschen, der Schlüssel zum Erfolg. In allen Lebensbereichen. „Man kann seine Denkweise kontrollieren“, sagt er. „Tut man das nicht, wird man davon kontrolliert.“ Doch wie steuert man seine Gedanken, wenn der Gegner übermächtig scheint, der Streit zu Hause belastet oder man einfach müde ist?

„Gesundes Selbstbewusstsein ist die Grundlage für mentale Fitness. Also fange ich immer damit an“, sagt der Isländer, der bereits mit 16 Jahren als Trainer arbeitete und im Alter von 23 Jahren Islands jüngster Nationalcoach und rund neun Jahre später in Essen der bis heute jüngste Meistertrainer Deutschlands wurde. „Wer sich selbst vertraut, kann mit allen Menschen und Situationen umgehen und ist besser unter Stress.“ Zweifel und Rückschläge seien normal – im Sport wie im Alltag. Entscheidend für den Erfolg sei aber nun mal der Umgang damit.

Diese Übungen fürs Selbstbewusstsein empfiehlt der Sportpsychologe

Ein Übungsbeispiel gefällig? Seinen Klienten gibt Gunnarsson gerne die Hausaufgabe, jeden Abend drei Dinge zu notieren, die sie an diesem Tag als gut empfunden haben. Mit Begründung. Der Inhalt ist für den Psychologen irrelevant. „Es geht darum, dass sich die Leute auf etwas Positives fokussieren“, sagt Gunnarsson. „Es ist unglaublich, was das bewirken kann.“

Auch die Ein-Prozent-Übung zählt zu seinem Standardrepertoire: Dabei nimmt man sich vor, jeden Tag irgendetwas in seinem Leben um ein Prozent besser zu machen. „Anstatt abends nach Hause zu kommen und zu jammern, weiß ich dann: Ich war heute um ein Prozent besser als gestern. Nach drei Wochen fühlt man sich automatisch selbstbewusster.“ Bei ausreichend Übung lasse sich dieses gute Gefühl jederzeit abrufen, auch wenn Spitzenleistung gefragt ist. „Das lässt sich trainieren wie ein mentaler Muskel“, erklärt Gunnarsson. Darüber hinaus sei eine gute Vorbereitung unabkömmlich. „Wer sich gut auf eine Herausforderung vorbereitet fühlt, kann sich darauf freuen.“

Eine von ihm betreute Golferin setzt vor jedem Turnier auf eine Checkliste. Sie endet mit dem Mantra „Bring it on“. Gunnarsson selbst nutzt gerne das Bild der angeknipsten Glühlampe, um sich in den Erfolgsmodus zu versetzen. „Turn the Lights on“ – damit „erleuchtete“ er auch die Handballer vor ihrem Olympia-Erfolg in Peking. „Ich habe die Jungs in unserem ersten Meeting gefragt, ob sie bereit sind, Verantwortung für ihre Mentalität zu übernehmen“, erzählt er. Damals stand er auf und ging zum Lichtschalter. Als sie bejahten, legte er den Schalter um, ließ den Raum erstrahlen und erklärte: „Dann heißt das, dass ihr ab sofort zu jedem Training, jedem Meeting und jedem Spiel ,with the lights on’ kommt.“ Der Funke, der die Handballer bis ins Finale gegen Rekordchampion Frankreich (23:28) trug, war entzündet.

Auch Bundesliga-Aufsteiger Gummersbach arbeitet mit seinen Tricks

„Lights on“ – Lichter an. „Was das bedeutet, muss jeder für sich selbst festlegen“, fordert Gunnarsson von seinen Sportlern. „Ob aktives Zuhören oder voller Einsatz auf dem Spielfeld. Wichtig ist, dass man voll da ist. Wenn man weiß, wie sich dieser Zustand anfühlt, kann man mit etwas Übung immer den Schalter umlegen.“

Das Bild der angeknipsten Birne – Gunnarsson glaubte es im Buch von US-Basketballlegende Pat Riley, „The Winner Within“ aufgeschnappt zu haben. Den neunfachen NBA-Champion und aktuellen Präsidenten von Miami Heat bezeichnet der Isländer als „mein großes Vorbild“. Doch die Erinnerung trügte. Vor einigen Jahren traf er Riley zufällig in einem Hotel in Palm Beach. Weil Riley die sportpsychologische Arbeit in Miami intensivieren wollte, endete die Begegnung in einem gemeinsamen Frühstück und Gunnarsson erzählte von seiner Arbeit mit der Licht-Metapher. Rileys Reaktion? „Das habe ich noch nie gehört – aber das ist brillant! Darf ich es für die Heat benutzen?“

Er durfte. Genau wie die Handballer des VfL Gummersbach, wo mit Guðjón Valur Sigurðsson ein ehemaliger Spieler von Gunnarsson nun Trainer ist und den ehemaligen deutschen Rekordmeister mit vielen jungen Spielern aus der Zweiten zurück in die Bundesliga führte. Oder die internationalen Top-Schiedsrichter, die Gunnarsson im Auftrag der Europäischen und der Internationalen Handballföderation auf ihre Einsätze bei Europa- und Weltmeisterschaften vorbereitet. „Jeder kann diesen Satz benutzen, ich tue es jeden Tag. Ich schalte mich an und wieder aus“, sagt er.

Klingt alles so einfach in der Theorie. Was aber, wenn es nicht auf Anhieb klappt? Schritt Nummer eins laut Gunnarsson: Negativ-Gedanken abschalten. „Fehler sind Versuche, die nicht gelungen sind“, sagt er und hat auch hier ein passendes Bild parat: „Wie lernt ein Kind laufen? Es fällt um und steht wieder auf, fällt um, steht auf, fällt um, steht auf – bis es läuft.“

Kunstpause, ein eindrücklicher Blick. Dann lehnt sich Gunnarsson auf seinem Sofa zurück, beendet die kleine Probestunde. „So arbeite ich“, sagt er lachend und erzählt vom kommenden Tag, an dem ihn ein Klub in akuter Krise aus Norden des Landes zu einer „Feuerwehr-Sitzung“ einfliegen will. „Das geht nur, weil ich die Spieler alle schon gut kenne“, sagt Gunnarsson. Ansonsten könne er längst nicht mehr alle Aufträge annehmen, so viele Stunden habe selbst sein Tag nicht. Doch für einen Klienten nimmt sich Gunnarsson immer Zeit: „Wenn die Handballnationalmannschaft mich braucht, kann ich nicht nein sagen.“

