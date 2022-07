Todesfelde. Der Motor des Oberliga-Meisters SV Todesfelde stotterte noch ein bisschen. Dennoch strahlte Trainer Sven Tramm nach dem 3:1 (1:1) zum Auftakt der Fußball-Punktrunde gegen den FC Dornbreite Lübeck Zufriedenheit aus. „Wir mussten hart arbeiten, jeder Gegner hängt sich gegen uns besonders rein“, sagte der Neversdorfer. „Je länger das Spiel dauerte, desto mehr spielerische Akzente konnten wir setzen und hatten schließlich alles unter Kontrolle.“

Serkan Rinal, der sportliche Leiter, führte aus, was Tramm meinte: „Wenn wir im Pokal gegen den VfB Lübeck oder Weiche Flensburg spielen, wachsen wir häufig über uns hinaus. In der Oberliga haben wir uns das Standing erarbeitet, dass wir es sind, den jeder schlagen will.“

Tramm freute sich nach dem Abpfiff besonders über zwei seiner Joker. Felix Möller, der noch A-Jugend spielen könnte, erzielte nach Vorarbeit von Marco Pajonk und Til Weidemann in der (69.) Minute nicht nur das ganz wichtige 2:1. Möller bereitete auch das entscheidende 3:1 durch den ebenfalls eingewechselten Jan-Luca Holst (79.) vor. „An Felix werden wir noch viel Freude haben“, sagte Tramm über den Ex-Niendorfer. Der so Gelobte antwortete auf die Frage, ob es für ihn ein perfekter Start im neuen Umfeld und in einer unbekannten Liga sei, mit einem knappen „Ja!“ und einem strahlenden Lächeln.

Meseberg im Training verletzt

Holst, vor einem Jahr von Grün-Weiß Siebenbäumen in den Joda-Sportpark gekommen, hatte in seiner ersten Saison mit vielen Rückschlägen zu kämpfen. „Ein solches Erfolgserlebnis wie das Tor zum Endstand gönne ich ihm von ganzem Herzen“, sagte Tramm, der neben Kai-Fabian Schulz (Kreuzbandriss), Morten Liebert (Nasen-Operation), Mats Klüver (Knieprobleme) und Dustin Thiel (Fußverletzung) auf zwei weitere Stammkräfte verzichten musste. Paul Meseberg zog sich im Training einen Bänderiss am Fußgelenk zu, Rafael Krause befindet sich im Urlaub.

Mit Nikos Wolf als einzigem Neuzugang in der Startelf, bestimmten die Todesfelder in der Anfangsphase das Geschehen. Den ersten Hochkaräter hatten allerdings die Gäste. Lucas Görlitz (14.) scheiterte an SVT-Keeper Fabian Landvoigt. In der 16. Minute zeigte der quirlige Dribbler Wolf seine Abschlussqualitäten. Sein Schuss von der Strafraumgrenze sprang vom Innenpfosten zum 1:0 ins Tor.

Nach Wolfs 1:0 den Faden verloren

„Danach haben wir den Faden verloren“, meinte Tramm. Die Quittung war das 1:1. Am Ende einer langen Fehlerkette der Todesfelder erzielte Dornbreites Ibrahim Nadir (35.) den Ausgleich. Die Pause kam für die Platzherren zum richtigen Zeitpunkt. Auch nach Wiederanpfiff hakte es zunächst zwar noch im Kombinationsspiel, aber defensiv ließen die Tramm-Schützlinge nichts mehr anbrennen.

Die Todesfelder spielten den Gegner müde und schlugen eiskalt zu. Den Kopfball von Weidemann (64.) kratzte FCD-Schlussmann Alexander Ciesler sensationell aus dem kurzen Eck. Doch gegen die Schüsse von Möller und Holz war er machtlos.

Auswärts beim SV Eichede ohne Rave

In der Schlussphase verpassten es Pajonk (78. / 87.), Möller (89.) und Weidemann (90.+1), den Vorsprung in die Höhe zu schrauben. Ein Kantersieg wäre des Guten aber auch zuviel gewesen. Am Mittwoch, 3. August, wartet auf die Tramm-Elf auswärts eine echte Herausforderung. Um 19 Uhr wird das Spiel bei Vizemeister SV Eichede angepfiffen, der sich personell im Umbruch befindet, zum Auftakt aber in Lindholm mit 1:0 gewann.

Die Todesfelder werden wohl auf Innenverteidiger Christian Rave verzichten müssen. „Ich befürchte einen Muskelfaserriss an den Adduktoren“, nannte Rave als Grund, warum er früh in der zweiten Hälfte von Niklas Sabas ersetzt werden musste.

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Yannick Chaumont, Hasan Deniz Yilmaz, Christian Rave (53.), Henrik Sirmais – Luca Sixtus, Niklas Stehnck (65. Jan-Luca Holz) – Nikos Wolf (65. Felix Möller), Emanuel Bento (82. Sören Gelbrecht), Til Weidemann – Marco Pajonk.

Tore: 1:0 (16.) Wolf, 1:1 (35.) Nadir, 2:1 (69.) Möller, 3:1 (79.) Wolf.

SR: Jan-Christian Meyer (Todenbüttel).

Z: 310.