Kreisligist SV Schackendorf hat einen weiteren prominenten Neuen für sich gewinnen können. Genau genommen ist es ein alter Neuer, der bereits von 2015 bis 2021 die Schuhe für den SVS geschnürt hatte. Nun kehrt Jorrit Bernoth ins Travestadion zurück. Er ist nicht der einzige Wechsel.

Kreis Segeberg. In jungen Jahren galt er als eines der größten Talente im Fußballkreis Segeberg. Doch der ganz große Durchbruch blieb Jorrit Bernoth verwährt. Immerhin brachte es der Mittelfeldspieler aber auf 138 Einsätze in der Oberliga für den SV Todesfelde und den SV Schackendorf. Zuletzt kickte der mittlerweile 31-Jährige in der zweiten Mannschaft des SVT, mit der er den Titel in der Südwest-Staffel der Verbandsliga gewann und in die Landesliga aufstieg.