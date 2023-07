﻿Nach Abstieg mit Regensburg: Joshua Mees will bei Holstein Kiel angreifen

Kiel. In der vergangenen Saison war wegen zu großer Konkurrenz im Kader von Holstein Kiel für Joshua Mees kein Platz. Eine Leihe zum SSV Jahn Regensburg und ein Abstieg in die Dritte Liga später wagt der 27-Jährige nun einen neuen Anlauf bei den Störchen. Die Chancen auf mehr Spielzeit stehen dabei gut: Bereits in beiden Testspielen gegen den Landesligisten SSV Rantzau (9:0) und beim Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 (1:0) mischte Mees im KSV-Dress mit. Die Leihe nach Regensburg und insbesondere die schwere Rückrunde für den Jahn haben ihn stärker gemacht, sagt er selbst.

„In der Rückrunde kamen verschiedene Faktoren zusammen, weshalb es nicht mehr so rund lief. Das halbe Jahr war natürlich super schwierig. Ich habe aber auf jeden Fall meine Lehren aus dieser Zeit gezogen“, erklärt der 27-Jährige, der in der Hinrunde der vergangenen Saison noch auf 15 von 17 möglichen Einsätzen kam – oftmals auch von Beginn an. In der Rückrunde reichte es für Mees nur noch zu zehn eher kurzen Auftritten. „Natürlich ist es blöd, wenn man am Ende der Saison absteigt. Dennoch war es eine neue Erfahrung für mich, aus der man auch für sich etwas mitnimmt“, betont der Außenbahnspieler.

Joshua Mees will Marcel Rapp zeigen „eine Option“ zu sein

Zurück an alter Wirkungsstätte könnte Mees in der kommenden Spielzeit bei den Störchen sogar eine echte Alternative auf der Außenbahn werden. In den bisher absolvierten Testspielen deutete der 27-Jährige sein Potenzial bereits an. Für Mees zählt allerdings vor allem ein Aspekt. „Ich weiß, was ich kann. Oberstes Ziel ist für mich, gesund und fit zu bleiben. Ich versuche, mich in jedem Training und Spiel anzubieten. Ob ich dann spiele, müssen andere entscheiden.“

Für Mees bieten sich im System von Trainer Marcel Rapp verschiedene Möglichkeiten. Auf welcher Position der Offensivspieler am Ende eingesetzt wird, ist ihm nach eigener Aussage aber fast egal. „Es geht für mich darum, dem Trainer zu zeigen, dass ich eine Option bin“, so der 27-Jährige.

Suche nach einer neuen Wohnung – Porath belegt altes Domizil

Aktuell wohnt der Flügelflitzer nach seiner Rückkehr an die Förde noch in einer möblierten Wohnung. Schließlich belegt Teamkollege Finn Porath noch die alte Wohnung des gebürtigen Lebachers. „Der zieht aber vielleicht bald aus“, lacht Mees und fühlt sich in Kiel wieder gut aufgenommen. „Viele Spieler kenne ich noch aus meiner ersten Zeit hier. Es sind viele gute Jungs dabei. Es macht viel Spaß.“ Der Spaß soll am Ende für Mees der Schlüssel sein, der auch zum sportlichen Erfolg führen wird.

