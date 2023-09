Historische Weltumsegler in Kiel: ASV feiert Jubiläum des ersten Whitbread Round the World Race

Kiel. Im September 1973 startete erstmals eine Flotte von 17 Jachten ins Whitbread Round the World Race, dem Vorläufer des heutigen Ocean Race. Mit am Start: der „Peter von Danzig“ des Akademischen Segler-Vereins (ASV) in Kiel mit einer Crew aus insgesamt 15 Studenten. 50 Jahre später – genauer gesagt: am kommenden Sonnabend – feiert der ASV rund um seine Bootshalle und die „Saufkirche“, sein Klubhaus an der Kiellinie, das große Jubiläum, unter anderem mit einer Regatta auf der Innenförde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Historische Jachten „Peter von Seestermühe“ und „Thyra“ im Rennen auf der Förde

Neben dem damaligen ASV-Flaggschiff, das heute als „Peter von Seestermühe“ verchartert wird, ist im Feld der insgesamt rund 20 Boote ein weiterer historischer Weltumsegler dabei: die „Thyra“ des ASV Berlin, die 1981 als „Walross III“ am 3. Whitbread teilnahm, heute auf Bornholm beheimatet ist – und nun mit damaliger Besatzung anreist.

Sie messen sich ab 11 Uhr mit dem aktuellen „Peter von Danzig“, der Berliner „Walross IV“, dem „Löwen von Bremen“ der Segelkameradschaft Wappen von Bremen, Whitbread-Teilnehmer von 1989/90 mit dem nicht mehr existierenden „Schlüssel von Bremen“, und dem Vereinsschiff des Kieler Yacht-Clubs, der „Zukunft IV“, sowie zahlreichen Jachten der Kieler ASV-Mitglieder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Rund zweieinhalb Stunden sind für die Wettfahrt angesetzt (Start und Ziel auf Höhe des ASV, Kiellinie 9). Anschließend wird auf dem ASV-Gelände mit geladenen Gästen das Jubiläum gefeiert. Interessierte können derweil von Land aus im Seeburghafen und am ASV-Steg einen Blick auf die historischen Boote werfen.

KN