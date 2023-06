﻿Dominic Ressel holt Judo-Bronze bei Grand Slam in Kasachstan

Astana. Dominic Ressel hat sich beim Grand Slam in Kasachstan am vergangenen Wochenende mit einer Bronze-Medaille zurückgemeldet. Für den Judoka vom TSV Kronshagen ist es die erste seit seiner schweren Knieverletzung, die ihn monatelang außer Gefecht setzte.

„Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich nach langer Zeit wieder eine Medaille um den Hals hängen hatte“, sagte der von der Stiftung Kieler Sporthilfe geförderte Ressel nach dem Turnier. „Das hat mir gezeigt, dass ich es noch in mir habe.“

Ressel nervenstark in der Verlängerung

Der 29-Jährige präsentierte sich direkt in den ersten beiden Kämpfen nervenstark: Sowohl gegen den Kirgisen Asad Masabirov als auch gegen Alfonso Urquiza Solana aus Spanien ging es in die Verlängerung, wobei sich Ressel jeweils mit einer Kontertechnik durchsetzen konnte.

Im Viertelfinale im Duell mit dem Geogier Dimitri Gochilaidze unterlief dem Kieler ein entscheidender Fehler („Das wurde direkt bestraft“) – für Ressel auch eine Folge der geringen Wettkampfpraxis der vergangenen Monate. Im Kampf um Bronze gegen Nugzari Tatalashvili (Vereinigte Arabische Emirate) zeigte sich Ressel dann angriffsfreudig, taktisch clever und belohnte sich damit mit dem Platz auf dem Podium.

„Schon beim Turnier vor drei Wochen (Grand Prix Upper Austria, d. Red.) in Österreich habe ich gemerkt, dass mein Judo wieder da ist, ich meinem Knie wieder vertrauen kann“, so Ressel. „Jetzt blicke ich voller Vorfreude in die Zukunft.“ Schon am Freitag geht es für den Kieler Judoka beim nächsten Grand Slam in der Mongolei weiter.

KN