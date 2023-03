Bittersüßes Ticket in die Stadt der Liebe

Der THW Kiel hat das Ticket für das Viertelfinale in der Champions League in der Tasche. Im Mai heißt der Gegner Paris Saint-Germain - für das Rückspiel geht es in die Stadt der Liebe. Die Qualifikation für die Runde der letzten Acht verlief allerdings nach einer furiosen Woche eher bittersüß.