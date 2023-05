﻿Judo-WM: Dominic Ressel vor Turnierstart in Doha

Doha. Die Judo-Weltmeisterschaft in Doha ist in vollem Gange, nun steigt auch Dominic Ressel ins Turnier ein: Am Mittwoch kämpft der Athlet vom TSV Kronshagen in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm um eine Medaille. Sein Auftaktgegner ist mit Victor Sterpu aus der Republik Moldau der Europameister von 2020.

In Doha, der Hauptstadt des Emirats Katar am Persischen Golf, treten insgesamt neun Frauen und zehn Männer für den Deutschen Judo-Bund (DJB) an. Nur rund fünf Monate nach seiner Knieverletzung, die sich Ressel Anfang des Jahres im Trainingslager vor der deutschen Meisterschaft zugezogen hatte, steht der 29-Jährige wieder im 51-köpfigen Starterfeld seiner Gewichtsklasse. Hochklassige Kämpfe dürften geboten werden: die Top Ten der Judo-Weltrangliste ist komplett versammelt – angeführt vom Georgier Tato Grigalashvili. Zudem warten Herausforderer wie der Japaner Takanori Nagase, der Niederländer Frank de Wit oder Sagi Muki aus Israel.

Der Finalblock startet am Mittwoch ab 17 Uhr MESZ. Der Mixed-Wettbewerb findet am darauffolgenden Sonntag (14. Mai) statt.