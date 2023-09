﻿Leichtathletinnen aus Bad Segeberg Sechste bei „Jugend trainiert für Olympia“

Bad Segeberg. Mit einem unerwartet guten Ergebnis kehrten die Leichtathletik-Mädchen des Städtischen Gymnasiums (STG) vom Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ zurück. Die Sportlerinnen der Bad Segeberger Schule landeten in einem hochklassig besetzten Feld mit vielen Sportschulen überraschend auf dem sechsten Platz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Ergebnis reiht sich in die zahlreichen Erfolge der Leichtathletikgruppe von Sportlehrer Lars Moeller ein. „Ich bin sehr stolz auf diese Teamleistung“, sagt Moeller, der selbst auf eine erfolgreiche Leichtathletikkarriere zurückblickt und mit mehreren Mannschaften sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene bemerkenswerte Ergebnisse erzielt hat.

Bad Segeberger Jungs verpassen Bundesfinale knapp

Durch einen klaren Sieg im Landesfinale im hatten sich die Mädchen des STG in der Altersklasse WK III für das Bundesfinale in Berlin qualifiziert. „Dieser Titel war überfällig“, betont Moeller. Mittlerweile hat das Städtische Gymnasium seit 2016 in jeder Altersklasse sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen mindestens einen Landestitel gewonnen. Die Bad Segeberger Jungen hatten allerdings Pech: Ein Punkt fehlte beim Landesentscheid, um ebenfalls zur Endrunde nach Berlin fahren zu dürfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Qualifikation ist ein Selbstläufer“, erklärt Moeller mit Blick auf seine Athletinnen. Als großen Pluspunkt sieht der Kreisschulsportbeauftragte „ein Mädchenteam mit einer tollen Mischung aus sechs Vereinsleichtathletinnen und fünf anderen, die seit der fünften Klasse die ganze Coronazeit hindurch am Ball geblieben sind“.

STG-Athletinnen: Bestzeiten und starker Teamspirit

Mehrere Sportgymnasien schickten beim Bundesfinale ihre Besten ins Rennen. Ein Platz auf den Treppchen ist für eine vergleichsweise kleine Schule aus Schleswig-Holstein dabei beinahe utopisch. Verstecken müssen sich die STG-Athletinnen mit ihren gezeigten Leistungen aber nicht. Cleo Penk, Ayo Bürger, Sina Münster, Tessa Haacks, Yuli Gießler, Laura Deckert, Lotte Mantey-Berg, Bette Schwarz, Jonna Friedrichs, Lisann Dorwald und Carla Intert holten alles aus sich heraus.

Sina Münster (Mi.) vom SC Rönnau 74 wurde mit dem Mädchen des Städtischen Gynasiums Bad Segeberg Sechste beim Leichtathletik-Bundesfinale in Berlin. © Quelle: Archiv/Thomas Maibom

Über 800 Meter lief Tessa Haacks in 2:27,64 Minuten eine persönliche Bestleistung. Ayo Bürger sprang 1,55 Meter hoch und sammelte damit so viele Punkte wie noch nie zuvor. 10,19 Meter im Kugelstoßen sind für Sina Münster ein Rekord.

In der Endabrechnung erreichten die STG-Schülerinnen 7 051 Punkte – fast 300 mehr als beim Landesentscheid. Das bedeutete Rang sechs unter 16 qualifizierten Schulteams, punktgleich mit dem Sportgymnasium Neubrandenburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schulleiter begeistert vom Leichtathletik-Team

„Was für ein toller Erfolg für die Mädels und unsere Schule“, sagte Sportlehrer Moeller, der aus privaten Gründen nicht mit nach Berlin fahren konnte. Vor Ort betreuten die Lehrkräfte Dominik Härig und Kira Bachmann das Team, das nach dem tollen Abschneiden bei der Rückkehr von den Mitschülern gefeiert wurde.

„Das ist ein unglaublich tolles Resultat und eine sehr beeindruckende Leistung“, lobte Schulleiter Thomas Schwerin die Leichtathletinnen. „Sich gegen derart starke Konkurrenz aus den anderen Bundesländern zu behaupten und so weit vorne im Klassement zu landen, ist wirklich sehr beachtenswert.“

Lesen Sie auch

Den Sieg in der Altersklasse III holte sich die Sportschule Halle (7 751 Punkte), die sowohl in der männlichen als auch in der weiblichen Jugend nicht zu schlagen war. Auf den weiteren Plätzen folgten die Sportschule im Olympiapark – Poelchau-Schule Berlin (7 667) und die Lausitzer Sportschule Cottbus (7 425). Die komplette Ergebnisliste ist online unter www.leichtathletik.de nachzulesen.

KN