﻿Julia Kümpers läuft neuen Landesrekord über zehn Kilometer

Beim City Night Lauf in Berlin präsentierten sich die Kronshagener Läuferinnen in Top-Form. Julia Kümpers stellte einen neuen Landesrekord über zehn Kilometer auf.

Berlin. Die Hauptstadt war eine Reise wert für die Frauen des Leichtathletikclubs Kronshagen. Beim Laufereignis City Night Berlin setzten Julia Kümpers sowie die Schwestern Nicole und Christin Adler Top-Zeiten auf den Kurfürstendamm – mit dem Knalleffekt durch Kümpers, die den Landesrekord über zehn Kilometer auf 33:34 Minuten schraubte.

Optimale Bedingungen beim Lauf in der Dämmerung

Bei dem Laufspektakel im Herzen der Hauptstadt werden die Läufer in die Dämmerung hineingeschickt. Bei 24 Grad Außentemperatur und Windstille herrschten an diesem Abend nahezu perfekte Bedingungen. Und die wussten die Kronshagenerinnen zu nutzen. Im Feld deutscher Topläufer und -läuferinnen hielt sich Julia Kümpers im Spitzenfeld, passierte schließlich als sechste Frau das Ziel und unterbot den 31 Jahre alten Landesrekord deutlich. In 33:34 Minuten war sie fünf Sekunden schneller als Kerstin Herzberg (Lübeck) 1991. Die tatsächliche Zeit ist sogar noch um einige Sekunden schneller, da Kümpers nicht in erster Startreihe stand. Auf eine Bestätigung der Netto-Zeit wird noch gewartet.

Im gleichen Lauf belegte Nicole Adler den zwölften Platz in neuer persönlicher Bestzeit von 35:35 Minuten, während Schwester Christin über fünf Kilometer in 17:14 Minuten acht Sekunden schneller war als bei ihrer eigenen Bestzeit auf der Bahn.