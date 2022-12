﻿Jump & Race Masters: Weltmeister Luc Ackermann feiert Comeback

Das 25. Internationale Jump & Race Masters in der Kieler Wunderino-Arena ist um eine Hauptattraktion reicher: Nach einer schweren Knieverletzung im September wird FMX-Weltmeister Luc Ackermann sein Comeback am 4./5. Februar in Kiel feiern. Weshalb die Topstars immer ans Limit gehen, lesen sie hier.

Kiel. Der Weltmeister kommt! Luc Ackermann feiert beim 25. Internationalen Jump & Race Masters in der Wunderino-Arena am 4./5. Februar 2023 ein überraschend frühes Comeback. Mitte September lag die Welt von FMX-Weltmeister urplötzlich in Trümmern. Der 24-Jährige sprang nach spektakulärer Luftfahrt zu weit, landete statt auf der Abfahrtsrampe auf dem flachen Hallenboden. Die Speichen seines Vorderrades brachen, so dass das Ausnahmetalent die Kontrolle über sein Bike verlor und sich sein Bein darunter verkeilte. Diagnose: „Nur“ ein Kreuzbandriss im linken Knie.

„Verletzungen gehören im Motocross leider dazu. Das Risiko fährt immer mit. Es ist Teil der Faszination unserer Sportart. Es löst den Nervenkitzel und das Interesse bei den Zuschauern aus, wenn wir Tricks zeigen, die für sie unerklärlich sind“, gibt Ackermann, der im Alter von 19 Jahren als jüngster Freestyler weltweit einen Double Back Flip (doppelter Rückwärtssalto) stand, freimütig zu. Mit ihren Choreographien loten die Heroen der Lüfte die Grenzen der Physik aus. Die Rotationen der Vehikel in schwindelerregender Höhe, die die Piloten durch Betätigung der Bremse steuern, sorgen für atemloses Staunen bei den Fans.

X-Games-Sieger Luc Ackermann: „Wir gehen ans Limit – physisch aber auch psychisch.“

Immer höher, immer weiter und spektakulärer! Die Jagd nach dem ultimativen Kick ist und bleibt ungebremst. „Wir gehen ans Limit – physisch aber auch psychisch. Wir arbeiten auf den Punkt, kennen die Gefahr und versuchen sie zu meistern“, sagt der Thüringer. Ackermann ist einer der Besten. Bei den X-Games 2021 erfüllte er sich einen Jugendtraum. Als erster Deutscher holte er die Goldmedaille im Freestyle. 2022 unterlag er nur knapp dem Australier Rob Adelberg, der ebenfalls bei der Jubiläumsveranstaltung von Jump & Race an den Start geht, und holte die Silbermedaille.

Siege sind sein Ansporn: FMX-Weltmeister Luc Ackermann (re.). © Quelle: Uwe Paesler

Doch der erste deutsche X-Games-Sieger im Freestyle muss sich aktuell (noch) in Geduld üben. „Ein Kreuzbandriss dauert seine Zeit. Es juckt aber schon wieder gewaltig“, erklärt Ackermann, für den Verletzungspausen längst kein Neuland mehr sind. Die Liste ist bereits in jungen Jahren ellenlang: Oberschenkelfraktur, Kreuzbandrisse am rechten und am linken Knie, das Schulterblatt und beide Schlüsselbeine waren ebenfalls gebrochen. Angst kennt er nicht. Ackermann geht routiniert damit um, entwickelt ein gutes Körpergefühl: „Man lernt aus jeder Verletzung, weiß, wann man sich noch bremsen muss und wann man wieder Gas geben kann.“ Freestyler sind hart im Nehmen.

Ackermann tritt bei Jump & Race auch im Motocross an

Anfang Januar steigt er wieder aufs Motorrad. Seine Rückkehr nach seinem zweiten Kreuzbandriss peilt er in Rekordzeit in etwas unter sechs Monaten Wettkampfpause an: „Es läuft alles optimal. Ich bekomme in der Reha die beste Unterstützung. Anfang Februar in Kiel bin ich wieder bei hundert Prozent“, verspricht Ackermann und kündigt nicht nur seinen Start im Freestyle sondern auch im Motocross und in der neu geschaffenen Race’n’Style-Competition an. „In jedem Freestyler steckt ein Motocrosser und somit auch ein Racer. Ich nutze jede Möglichkeit, ein bisschen zu crossen und werde auch da an meine Grenze gehen. Das neue Konzept macht mich extrem neugierig. Ich freue mich schon wahnsinnig, meine Kollegen nach so langer Zeit wieder zu treffen. Wir sind halt nicht nur Konkurrenten, sondern auch ein Familie.“

Der 24-Jährige ist getrieben vom Ehrgeiz: „Der Wettkampf ist mein Ansporn. Ich brauche klare Ziele, um meinen Fokus nicht zu verlieren. Dann bin ich in meinem Element. Ich will immer mehr, immer wieder ganz nach oben. Dafür riskieren wir viel. Siege, neue Tricks und extreme Herausforderungen sind das, wofür ich meinen Sport ausübe.“ Und für den Applaus der Zuschauer: „Sie haben während der Coronapause gefehlt. Es ist immer wichtig, das direkte Feedback für seine Leistungen zu bekommen.“ Spektakel ist mit Luc Ackermann für die Fans in jedem Fall garantiert. Der Fokus auf das 25. Internationale Jump & Race ist bei ihm geschärft.