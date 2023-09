Jumping Team Nord: Großer Saisonabschluss in Mildstedt

Mildstedt. Seit drei Jahren veranstalten sie in diesem Sinne Amateurturniere von Klasse E bis M. Bevor die Hallensaison startet, soll nun der Saisonabschluss der aktuellen Turnierserie vom 22. bis 24. September erneut in Mildstedt gefeiert werden.

2023 wurden bereits vier Turniere mit Top-Bedingungen – in Mildstedt, Niebüll und zwei Mal in Großenwiehe – ausgetragen. Mit mehr als 4000 Nennungen ist das Interesse der Amateure an den Veranstaltungen groß. Das bestätigt auch Christoph Siegmund, der für die Meldestelle der Jumping-Team-Nord-Turniere verantwortlich ist: „Die Nennzahlen in diesem Jahr und das positive Feedback der Reiter zeigen, dass das Konzept der fünf Veranstalter aufgeht. Es ist toll, dass es Menschen gibt, die sich so für den Springsport und die Amateure im Land engagieren. Das ist nicht selbstverständlich.“

Abschlussturnier mit interessanten Prüfungen

Wie bei jeder Veranstaltung der gefragten Turnierserie findet beim Abschluss in Mildstedt die beliebte Jumping-Team-Nord-Trophy statt. Auf die Sieger warten besondere Ehrenpreise. Außerdem steigt hier die letzte Station des begehrten Balios Hunter Cups sowie eine Big- und Mini-Trophy Tour des Jumping Teams Nord.

In der Big-Trophy gehen Reiter in einer Springprüfung Klasse M** mit Siegerrunde an den Start, und in der Mini-Trophy wird in einem Stilspringwettbewerb mit Hindernishöhen von 60 Zentimetern geritten – ein Format, das sonst kaum zu finden ist und dem Nachwuchs eine besondere Bühne bietet.

Am Freitag dürfen sich Reiter und Zuschauer ab 15 Uhr auf den „Happy Friday“ freuen — ein A**-Springen, ein L-Springen mit steigenden Anforderungen und ein Stilspringen der Klasse M* mit Stechen präsentiert von der Küstenstelle.

Nennschluss ist der 17. September. Der Eintritt für Zuschauer ist frei.

