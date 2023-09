Jumping Team Nord in Mildstedt: Saskia Kübler und Claas Christoph Gröpper siegen

Die Reiter zollten dem engagierten und unermüdlichem Einsatz Anerkennung und Respekt: Über 1000 Nennungen gingen beim Abschlussreitturnier in Mildstedt ein. Als Sieger der anspruchsvollsten Prüfungen wurden Saskia Kübler und Claas Christoph Gröpper gefeiert.

Am Samstag hätte das Wetter bei der Veranstaltung im Kreis Nordfriesland ein wenig freundlicher sein können. Den sportlichen Leistungen tat der Regen keinen Abbruch. Die Bedingungen beim Reit- und Fahrverein Mildstedt und Umgebung sind hervorragend. „Das ist eine Maxime, derer wir uns verschrieben haben“, sagt Organisator Axel Antrack. „Wir wollen für die Reiter Turniere mit optimalen Platzverhältnissen und guten Abreite- und Anreisebedingungen organisieren und durchführen.“ Dafür bündele man sein Knowhow, um den Reitsport in Schleswig-Holstein für Profis und Amateure weiter zu fördern.

Das eingenommene Geld in der Saison wird in eigenes Hindernismaterial, gebrandete Produkte, Ehrenpreise und größere Schleifen und schönere Decken reinvestiert, um die Veranstaltungen bekannter zu machen und um die Leistungen der Reiter noch stärker zu honorieren. Ein eindrucksvolles Engagement des Jumping Team Nord, das ihrem Slogan „Gemeinsam für den Springsport“ damit mehr als gerecht wird.

Jumping Team Nord: Amateure und Profis nutzten optimale Bedingungen

Nach Mildstedt, Großenwiehe und Niebüll kehrte die Serie nun für den Saisonabschluss nach Mildstedt zurück. Der Zuspruch der Reiter war groß: So wurden nicht nur über 1000 Nennungen registriert, auch Profis wie Claas Christoph Gröpper, Michael Grimm, Arne van Heel und Teike und Tjade Carstensen nutzten mit ihren Pferden die Top-Bedingungen für einen letzten Start unter freiem Himmel.

Die Springprüfung der Klasse M* am Samstag gewann Saskia Kübler (RuFV Langstedt-Bollingstedt) mit ihrem Holsteiner Wallach Collin v. Christian vor Lea Schnepel (RV Concordia a.d. Miele) mit Blüte und Johann Hasche vom gastgebenden Verein mit Lorena. Die Siegerin freute sich: „Collin stammt aus eigener Zucht und ich bilde ihn seit drei Jahren selber aus. Dann ist die Freude, wenn man in so einem Springen vorne steht, umso größer.“

Die Turniere vom Jumping Team Nord stehen in ihrer Saisonplanung ganz oben: „Die Organisatoren geben sich bei jedem Event große Mühe. Das merkt man als Teilnehmer. Es sind einfach Turniere von Reitern für Reiter. Das kommt gut an.“

„Collin stammt aus eigener Zucht“, berichtete Saskia Kübler nach ihrem Sieg in der Springprüfung Klasse M*. „Daher ist die Freude, wenn man in so einem Springen vorn steht, umso größer.“ © Quelle: RathmannVerlag/Malina Blunck

In der folgenden Springprüfung der Klasse M**, die Big Trophy – Christian Hansen Memorial-Preis – stand Claas Christoph Gröpper mit Chac Boy’s Centura PS an der Spitze vor Amy Roemer (RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld) mit Athene P.M.S. und Jaqueline Reese (Reit SF Looper Holz) mit Sydney S. Saskia Kübler und ihr Collin wurden Vierte.

Der Sonntag wird mit den Prüfungen des Balios Hunter Cups eröffnet, Springprüfungen der Klasse A und die Mini-Trophy, ein Stil-E über 60 Zentimeter mit tollen Ehrenpreisen schließen sich an. Wer dem Turnier in Mildstedt noch einen Besuch abstatten möchte, ist herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.

Ein Versprechen hat das Jumping Team Nord bereits gegeben: „Auch im nächsten Jahr wird es mit den Turnieren weitergehen.“

