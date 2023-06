﻿Junge Fußballer wechseln ohne Erholungspause in den Männerbereich

Kisdorf. Am Wochenende werden in den Ober- und Landesligen der Nachwuchsfußballer die letzten Punkte vergeben. „Endlich endet die überlange Spielzeit“, sagt Trainer Sebastian Günther, dessen A-Junioren nach dem 3:2 im Oberliga-Nachholspiel beim Heider SV gute Karten besitzen, sich die Vizemeisterschaft zu sichern. „Alle anderen Ligen sind längst fertig. Dass uns der Verband so lange spielen lässt, ist eine planerische Vollkatastrophe. Die Jungs und wir Trainer sind auf – es ist höchste Zeit für ein bisschen Ferien vom Fußball.“

Die es für die Spieler des Jahrgangs 2004, die in den Männerbereich aufrücken, nicht geben wird. „Die Talente starten nahtlos in die Vorbereitung mit ihren neuen Herrenteams“, kritisiert Günther. „Es besteht keine Möglichkeit, vorher ein Abschlussturnier zu spielen oder die Saison mit einer Abschlussfahrt abzurunden.“

Trainingsfrei, aber trotzdem stark gespielt

Um den Akteuren des älteren Jahrgangs wenigsten etwas Pause zu gönnen, hat Günther den künftigen Männerspielern trainingsfrei gegeben: „In Heide hat es der Leistung nicht geschadet.“

85 Minuten lang hatten die Südholsteiner den Kontrahenten im Rennen um Platz zwei fest im Griff. Mustafa Dikdere (18./22.) und Kevin Saam (53.) sorgten für das 3:0. In der Schlussphase gelang den Heidern durch Tore von Luke Clasen (86.) und Valentin Kukulenz (90.+1) etwas Ergebniskosmetik.

„Das war ein Sahnespiel von Tom Grimsmann und Mustafa Dikdere“, schwärmte Günther. „Diese beiden Spieler ragten aus einer tollen Mannschaftsleistung heraus.“

SG FCU-Kisdorf kassiert unnötige Pleite

Eine unnötige 1:2 (0:2)-Niederlage handelten sich unterdessen die A-Junioren der SG FCU-Kisdorf gegen Eutin 08 ein. „Wir müssen uns die erste Hälfte ankreiden, da waren wir nicht gut“, sagte SG-Trainer Nico Brehm. Elia Engel (24.) und Lukas Knickrehm (45.) schossen die Eutiner mit 2:0 nach vorn.

Nach der Pause traf Brehms Team mehrfach Aluminium oder scheiterte am starken Michel Boßmann im Kasten der Gäste. Das 1:2 gelang Leon-Pascal Bankert erst in der 87. Minute. „Das Ergebnis ist ernüchternd“, ärgerte sich Brehm, dessen Elf trotzdem noch Vizemeister werden könnte.

Spielabsage sorgt bis heute für Zoff

Denn es ist immer noch offen, wie das Problem des ausgefallenen Nachbarschaftsderbys gegen den JFV Südholstein gelöst wird. Am Freitag, 2. Dezember, sagte die SG FCU-Kisdorf die für den nächsten Tag angesetzte Partie ab. Der Rasenplatz am Kisdorfer Strietkamp sei aufgrund von starken Schneefällen unbespielbar, der als Ausweichort gemeldete Kunstrasen in Henstedt-Ulzburg gesperrt.

„Wir spielen mit dem JFV Südholstein ja in Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg. Wenn der Bauhof dort eine Platzsperre ausspricht, bekomme ich eine Benachrichtigung per E-Mail. Da ist für das betreffende Wochenende bei mir nichts eingegangen“, erklärte Sebastian Günther, warum er Staffelleiter Jürgen Neukirch einschaltete.

Grob unsportlich oder nur dumm gelaufen?

„Einem Verlegungswunsch der Spielgemeinschaft hätten wir sicherlich zugestimmt. Aber das, was FCU-Kisdorf mit der angeblichen Platzsperre gemacht hat, ist grob unsportlich“, sagt Günther.

Sein Team bekam die Punkte zugesprochen. FCU-Kisdorf legte mit Erfolg Beschwerde ein. „Dass es zu Irritationen gekommen ist, war keine böse Absicht. Das ist einfach nur bescheuert gelaufen“, beteuert Axel Rübner, Kassenwart des SG Partners SSC Phoenix Kisdorf. SG-Trainer Nico Brehm habe sich auf die Aussage von Ulzburg-Vorstand Jan Jakobsen verlassen, dass auch in der Großgemeinde kein Fußball möglich sei.

Langes Warten auf Urteil des Verbandes

Die Zeichen standen auf Neuansetzung, aber die Südholsteiner legten Einspruch ein. Ihre Argumente überzeugten den im Fußball-Landesverband zuständigen Ausschuss, ein Wiederaufnahmeverfahren einzuleiten – in dem es bis heute keinen Beschluss gibt.

24 Stunden nach dem A-Jugendspiel war Günther erneut in Heide. Er betreute die B-Junioren des JFV. Die Südholsteiner verloren beim Tabellenvierten mit 2:5 (1:4). „Unsere ersten 40 Minuten waren eine Katastrophe“, monierte Günther. „Es lief nichts zusammen, kaum ein Zweikampf wurde gewonnen.“

Fynn Krüger (2.), Mats Schaller (15.) und Paul Carol (26./39.) trafen für die Heider, Sander Voss (30.) erzielte für die Gäste das 1:3. Nach der Pause agierten die Günther-Schützlinge defensiver. Trotzdem erhöhte Krüger (66.) auf 5:1. Espen Pinckert (83.) traf für die Südholsteiner zum Endstand.

KN