Erst prasselte der Regen nieder, und einen Tag später peitschte der Wind über den Sportplatz am Strietkamp. Doch die 108 Mannschaften, die sich für das 47. Juniorenfußball-Turnier des SSC Phoenix Kisdorf angemeldet hatten, trotzten den widrigen Bedingungen.

Kisdorf. Das Wetter hielt einige Überraschungen für die Nachwuchskicker des traditionellen Jugendfußballturniers des SSC Phoenix Kisdorf bereit. Während des Turniertages des zum 47. Mal stattfindenden Wettbewerbs regnete es vormittags ununterbrochen. Am Nachmittag gab es sogar zwei Starkregenphasen. Am Sonntag hatten es die Kicker mit starken Winden zu tun. Die SG Breitenburg, die den B-Juniorenwettbewerb gewann und die Trophäe im strömenden Regen entgegennahm und in die Höhe reckte, bezeichnete das Turnier in den sozialen Medien als die Wasserspiele in Kisdorf.