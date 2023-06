﻿Juniorenfussball: SG FCU-Kisdorf gewinnt, JFV Südholstein verliert

Kreis Segeberg. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison haben die A-Juniorenfußballer der SG FCU-Kisdorf den Kreisrivalen JFV Südholstein in der Fußball-Oberliga überholt. Die Schützlinge von SG-Trainer Nico Brehm gewannen 4:1 bei der SG Wilstermarsch, die Südholsteiner verloren gegen den Meister VfB Lübeck mit 2:5.

SG FCU-Kisdorf geht in Führung

In der emotional sehr geladenen Partie beim Tabellenschlusslicht SG Wilstermarsch, das sehr aggressiv zu Werke ging, schoss Paul Rieseler (28.) die Gäste in Führung, nachdem Leon-Pascal Bankert einen Freistoß schnell ausführte. Raphael Ken Kaden und Robin Behrens ließen weitere Möglichkeiten für eine höhere Führung aus.

Vizemeisterschaft rückt näher

Durch einen Konter unmittelbar nach dem Seitenwechsel glich die SG durch Erik Witt aus, was die Brehm-Schützlinge jedoch nicht schocken konnte. Denn mit zunehmender Spielzeit ließen die Kräfte bei den Steinburgern nach, was die Gäste eiskalt ausnutzten. Leon-Pascal Bankert (57.), Max Stephanowski (81.) und Araik Arshakyan (90.+1) münzten die stetig wachsende Dominanz in Treffer um und machten so den 4:1-Erfolg perfekt. „Mit diesen drei Punkten kommen wir unserem Ziel der Vizemeisterschaft immer näher“, freute sich Brehm. „Der Sieg war in der Höhe auch verdient.“

Starke Hälfe der JFV Südholstein

Die JFV Südholstein spielte eine starke erste Hälfte und überraschte den Spitzenreiter damit. Sander Voß, der tags zuvor bereits 80 Minuten im Südholsteiner B-Juniorenteam absolviert hatte, brachte das Team von JFV-Trainer Sebastian Günther nach einer halben Stunde in Führung. Vier Minuten später traf Lübecks Mika Meyer zum Ausgleich. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war Yannick Dietzen zur Stelle und erzielte das 2:1 für die Hausherren.

Siebenminütiger Blackout

In den ersten Sekunden nach dem Wiederanpfiff waren die Gastgeber mit ihren Gedanken anscheinend noch in der Kabine, was Lübeck durch Ali Anwar Ahmad (46.) mit dem abermaligen Ausgleich bestrafte. Gänzlich entglitt der Günther-Elf die Partie in der Mitte des zweiten Abschnitts. Sieben schlechte Minuten der JFV reichten den Gästen, um die drei Punkte zu entführen. Ben Jablonski (65.), Abdulraheem Alomar (70.) und Ben Hirsching (72.) machten aus dem 2:2 ein 5:2, das in der Restspielzeit nicht mehr in Gefahr geraten sollte.

„Spielerisch waren wir auf Augenhöhe“, resümierte Günther. „Wir besaßen aber nicht die gleichen Kraftreserven, weil wir wieder vier B-Junioren eingesetzt haben, die bereits tags zuvor im Einsatz waren.“

