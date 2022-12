﻿Kiel Baltic Hurricanes holen alten Bekannten Kaleb Scott als Quarterback

Tamo Schwarz

Das 23:36 in Flensburg markiert die höchste Nordderby-Niederlage des THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt überhaupt. Aber auch am Sonntag wurden nur zwei Punkte vergeben, und der THW Kiel hat in der Rückrunde der Handball-Bundesliga noch alles in eigener Hand, findet KN-Sportredakteur Tamo Schwarz.