﻿Kaltenkirchen: Onkel Toms Hütte ist ein Klassiker des Enduro-Sports

Kaltenkirchen. Onkel Toms Hütte – wenn der Termin dieser Veranstaltung näher rückt, bekommen Enduro-Fahrer und -Fans leuchtende Augen. Der MSC Kaltenkirchen wurde 1952 gegründet, drei Jahre später feierte das Motorrad-Spektakel seine Premiere. Die 150 Teilnehmenden der diesjährigen Auflage erwartet am Sonnabend und Sonntag ein strammes Programm.

Wer die Traditions-Enduro gewinnen will, muss sechs 50 Kilometer lange Runden mit je zwei Sonderprüfungen möglichst fehlerfrei meistern. Neben fahrerischem Können ist Ausdauer gefragt. „Das Besondere an Onkel Toms Hütte ist die Länge der Prüfungen in Kaltenkirchen. 60 Kilometer pro Runde sind anspruchsvoll. Andere Wettbewerbe haben kurze und knackigere Strecken“, sagt Casper Lindholm, der vor einem Jahr als erster Schwede seit 1997 den Klassiker gewann.

Historische Motorräder und inklusive Quads

Eröffnet wird Onkel Toms Hütte am Sonnabend mit einer Ehrenrunde für Fahrer, die 50 Jahre oder älter sind. Ehemalige Größen der Enduro-Szene sind auf historischen Gelände-Motorrädern unterwegs – ein echter Hingucker. Zeitgleich wird um 8.30 Uhr neben dem Fahrerlager auf dem Festplatz zum zweiten Mal eine Inklusionsrunde gestartet. Gehandicapte Menschen haben hier die Möglichkeit, mit modifizierten Quads an der Veranstaltung teilzunehmen.

Glaubt man dem Wetterbericht, könnte es bei der Enduro Onkel Toms Hütte so staubig werden wie auf diesem Archivfoto. © Quelle: MSC Kaltenkirchen

Die Idee von Torben Bröer, Handbiker und Inklusionsbeauftragter im MSC Kaltenkirchen, kommt an. „Das ist echt toll. Oft wird mit unserer Teilnahme geworben und dann wird unsere Fahrtstrecke irgendwo versteckt, damit wir die Veranstaltung nicht stören“, sagt Bernd Jeffré, Paralympics-Sieger im Handbike. „In Kaltenkirchen fahren wir mit den anderen Aktiven über den ganz normalen Kurs.“

Motocross-Test ist eine Herausforderung

Ab zehn Uhr schickt Fahrtleiter Christian Tesdorff die Piloten auf die ersten beiden Wertungsrunden. Am Nachmittag wartet ab 14 Uhr in der Gemarkung Nützen ein Motocross-Test auf die Fahrer. Einen derartigen Test zu meistern, ist für manche Enduro-Spezialisten eine Herausforderung. „Der Parcours war vor einem Jahr echt anspruchsvoll und so gar nicht mein Ding“, erinnert sich Lindholm. Die Anfahrt ist für Zuschauer ausgeschildert.

Vier weitere Enduro-Runden folgen am Sonntag ab 8 Uhr. Gegen 16 Uhr ist die Siegerehrung auf dem Festplatz geplant. Das Feld ist stark besetzt. Lokalmatador Arne Domeyer, der mehrfache nationale Titelträger und Europameister, hat ebenso gemeldet wie Davide von Zitzewitz. Mitglieder aus der ostholsteinischen Motorradsport Dynastie tauchen mehrfach in der Ehrentafel von Onkel Toms Hütte auf. Davides Opa Volker konnte 1957 gewinnen, sein Vater Bert 1982. Davide von Zitzewitz selbst schaffte es 2020.

