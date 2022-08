﻿Kaltenkirchener Boxer Razmik Sargsyan wird deutscher Vizemeister

Razmik Sargsyan hat der langen Liste seiner Erfolge einen weiteren hinzugefügt. Der Boxer der Kaltenkirchener TS lehrte der Konkurrenz bei den deutschen Meisterschaften am Olympia-Stützpunkt das Fürchten und erreichte in seiner Gewichtsklasse den Endkampf. Zum Titel reichte es nicht ganz.

Razmik Sargsyan wurde bei den Box-Titelkämpfen in Heidelberg deutscher Vize-Meister in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm und lieferte den besten Kampf des Turniers.

Kaltenkirchen. Ganz gereicht für das oberste Treppchen hat es für Kaltenkirchens Paradeboxer Razmik Sargsyan bei den deutschen Meisterschaften der Männer-Elite in Heidelberg nicht. Aber auf den Vize-Titel kann der 20-Jährige trotzdem stolz sein. Zumal sein Fight im Halbfinale als bester Kampf des ganzen Turniers bewertet wurde und der junge Faustkämpfer dafür einen großen Pokal erhielt.

„Das Finale war eine Schlacht. Ein bisschen enttäuscht war ich, dass ich es verloren habe, denn das war lange nicht der Fall“, gibt Sargsyan zu. „Aber dann war ich doch froh und auch ein bisschen stolz darauf, was ich geleistet habe.“ Und das kann der Bundesliga-Kämpfer von Traktor Schwerin auch, denn er musste in vier Tagen vier Kämpfe absolvieren. Einen mehr als Titelträger Quasainow Hansen, der zu Beginn ein Freilos gezogen hatte.

Michael Schiffer mit Urteil nicht einverstanden

Für Michael Schiffer vom Boxförderverein der Kaltenkirchener TS, der sich viel um Sargsyan kümmert, steht fest, dass sein Schützling der eigentliche Sieger ist. „Der Kampf war denkbar eng. Ich glaube, dass Hansen nur deshalb gewonnen hat, weil er am Olympiastützpunkt Heidelberg trainiert und Heimvorteil besaß“, so Schiffer. „Eigentlich hätte er bereits seinen Halbfinalkampf verlieren müssen.“

Aber auch so sind die Verantwortlichen der Kaltenkirchener Boxabteilung mächtig stolz auf ihren Kämpfer. „Schließlich war er bei den Meisterschaften der erfolgreichste Athlet aus Schleswig-Holstein“, sagt Box-Spartenleiter Jens Wiechmann, auch stellvertretender Vereinsvorsitzender.

Razmik Sargsyan einziger „Arbeiter“ im Halbfinale

„Und man muss bedenken, dass Razmik nach seiner Arbeit stets zum Training nach Hamburg fahren muss, weil unser Spitzentrainer Harald Sixt aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste“, ergänzt Martin Jahnke, Sportlicher Leiter der Kaltenkirchener Boxabteilung. Im Gegensatz dazu waren alle anderen Halbfinalisten Mitglieder von Olympiastützpunkten, die in Vorbereitung auf das Turnier drei- bis viermal am Tag trainieren konnten.

Miniatur Boxhandschuhe aus Beton

Sargsyan wäre auch schon lange in einem Olympiastützpunkt gelandet, wäre er Deutscher und kein Armenier. „Deshalb bemühen wir uns nach wie vor sehr um seine Einbürgerung“, sagte Schiffer bei einem kleinen Dankeschön-Treffen im Vereinsheim der Kaltenkirchener TS. Als kleine Aufmerksamkeit gab es dort unter anderem von Wiechmann zwei Miniatur-Boxhandschuhe aus Beton. „Unikate, extra für Razmik angefertigt“.

Razmik Sargsyan legt Pause ein

Nach diesem anstrengenden Turnier wird Sargsyan nun eine rund zweiwöchige Box-Pause einlegen. „Mein Körper und ich müssen jetzt erst einmal zur Ruhe kommen.“ Deshalb wird er auch bei den deutschen U 22-Meisterschaften Anfang September in Chemnitz nicht antreten. „Das wäre für ihn zu viel“, begründet Jahnke. „Er braucht nach der anstrengenden Saison eine Auszeit, die wird ihm guttun.“

Ein Ziel hat Sargsyan dennoch fest vor Augen. Anfang Dezember finden in Rostock erneut deutsche Meisterschaften statt, wo er den Spieß umdrehen will. „Die Veranstaltung in Heidelberg war das Nachholturnier vom vergangenen Jahr, das wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste“, erläutert Jahnke, warum zwei Meisterschaften stattfinden. „Der Rostocker Wettkampf gilt dann offiziell für 2022.“