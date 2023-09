Eutin 08 legt vor, die Kaltenkirchener TS zieht nach. Mit einem knappen Erfolg der KT bei Grün-Weiß Siebenbäumen liegt das Spitzenduo auch nach dem achten Spieltag der Fußball-Landesliga Holstein nach Punkten gleichauf.

Kaltenkirchen. Die Kaltenkirchener TS hat in der Fußball-Landesliga Holstein auch die Hürde Grün-Weiß Siebenbäumen übersprungen. Nach dem 2:1-Erfolg der Elf von Trainer René Sixt liegt das Spitzenduo Eutin 08 und KT nach Punkten weiter gleichauf. „Wir haben das Spiel bestimmt, waren ständig am Drücker“, war Sixt mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Nur in einem Punkt nicht: „Unglaublich, wie viele Großchancen wir verballert haben.“