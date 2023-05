﻿Kaltenkirchener TS braucht gegen VfR Neumünster ein Fußballwunder

Kaltenkirchen. Es bedarf nicht weniger als eines mittelgroßen Fußballwunders. So sieht die Ausgangsposition für die Fußballer der Kaltenkirchener TS nach ihrem ersten Auftritt in der Aufstiegsrunde zur Oberliga aus. In Fockbeck unterlagen die Schützlinge von Trainer René Sixt dem TuS Rotenhof mit 0:3 (0:0), verloren auch das provisorisch angesetzte Elfmeterschießen und müssen nun am Donnerstag, 1. Juni, im Heimspiel gegen den VfR Neumünster das Unmögliche möglich machen.

Dem VfR reicht ein Remis zur Rückkehr in die höchste Landesklasse, die KT benötigt hingegen einen Sieg mit fünf Toren Unterschied. „Das wird ein All-in-Spiel“, blickt KT-Trainer René Sixt voraus.

Eins konnte man den Kaltenkirchenern wahrlich nicht absprechen: den Willen. Der nötige Einsatz war jederzeit vorhanden. Vielmehr sollte am Ende eine Mischung aus fehlendem Spielglück, fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen, unkoordiniertem Defensivverhalten und mangelnden Abschlussqualitäten der sonst so brandgefährlichen KT-Offensivakteure für das niederschmetternde Resultat verantwortlich sein.

KT in Überzahl in zweiter Hälfte

„Zur Pause hatte ich noch ein gutes Gefühl und den Jungs gesagt, sie sollen ruhig weiterspielen“, gewährte Sixt Einblicke in seine Halbzeitansprache. Doch die Worte des Trainers verhallten ungehört. Dabei hielten die Rot-Weißen beim Stand von 0:0 alle Trümpfe in den Händen, nachdem Rotenhofs Kenneth Traulsen kurz vor der Pause wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatte. „Was wir dann gespielt haben, war enttäuschend, teilweise chaotisch“, ärgerte sich der 49-Jährige. „Schade, dass wir das Spiel so weggeschenkt haben.“ Mittelfeldmotor Jonas Jeschke bewertete seine Vorstellung und die der gesamten Mannschaft nach dem Wiederanpfiff kritisch. „Wir haben uns am Ende aufgegeben.“

Zur Wahrheit über die Partie gehörte aber auch, dass die beiden ersten Gegentreffer eine für die Kaltenkirchener sehr unglückliche Vorgeschichte besaßen. Nach 68 Minuten war dem kurz zuvor eingewechselten Rotenhofer Quin Wienhold der Ball bei einem Rettungsversuch an den Arm gesprungen. „Ein klares Handspiel“, hatte nicht nur Jeschke gesehen. Der Unparteiische beurteilte die Szene jedoch anders. Seine Pfeife blieb stumm und ertönte stattdessen einige Sekunden später, nachdem Ben Mügge im direkten Gegenzug 25 Meter vor dem eigenen Tor den Rotenhofer Felix Knuth regelwidrig gestoppt haben soll. „Kein Foulspiel“, war sich René Sixt sicher. Den Freistoß zirkelte Mats Henke zum 1:0 in die Maschen.

Rote Karte gegen Ben Mügge

Ähnlich bitter für die Kaltenkirchener war die Entstehung des 0:2 (75.). Im Rotenhofer Strafraum war Lennart Pietsch zu Fall gekommen, und wieder erfolgte kein Pfiff. Sekunden später, Tatort KT-Strafraum: Ben Mügge stoppte Moritz Gersteuer regelwidrig. Diesmal ertönte die Pfeife – Platzverweis für Mügge, Strafstoßtor von Felix Knuth. Aber keine Reklamationen der Kaltenkirchener. Die Entscheidung war gefallen.

Jeschke: „Im Fußball ist alles möglich“

Gersteuer (80.) erhöhte noch auf 3:0 für den Vizemeister aus der Schleswig-Staffel. „Ein unglückliches Resultat“, befand Jonas Jeschke, der seiner vergebenen Großchance nach 59 Minuten, aber auch der von Daniel Buhrke (19.) hinterher trauerte. Als Lars Jung in der Nachspielzeit den Ehrentreffer verpasste, stand das 3:0 für den TuS Rotenhof und die Gewissheit unumstößlich fest: Am Donnerstag müssen die Kaltenkirchener gegen den VfR Neumünster mindestens fünf Treffer erzielen. Geht nicht? Könnte doch gehen, glaubt Jonas Jeschke. Denn: „In 90 Minuten Fußball ist alles möglich.“

Kaltenkirchener TS: Paul Guckel – Oliver Panknin (70. Lars Jung), Marc Jürgensen, Ben Mügge, Ibrahim Cicek – Jonas Jeschke, Nidal Cicek – Lennart Pietsch, Malte Pietsch, Finn Rerop (66. Josef Jueidi) – Daniel Buhrke.

Tore: 1:0 (69.) Mats Henke, 2:0 (76.) FE Felix Knuth, 3:0 (80.) Moritz Gersteuer.

Bes. Vork: Rote Karte gegen Kenneth Traulsen (45.) wg. Tätlichkeit; Rote Karte gegen Ben Mügge (74.) wg. Notbremse.

SR: Jannik Schneider (VfR Laboe); Z: 500.

KN