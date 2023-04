﻿Daniel Buhrke schießt die Kaltenkirchener TS zum 1:0-Sieg gegen Eichholz

Kaltenkirchen. Das Zittern dauerte bis in die Nachspielzeit. Dann endlich durften die Fußballer der Kaltenkirchener TS die Hände jubelnd in die Höhe reißen. Der abstiegsbedrohte Eichholzer SV war mit 1:0 (1:0) besiegt, Platz zwei in der Landesliga Holstein verteidigt. Nur Topfavorit Preußen Reinfeld steht noch besser da als die Elf von KT-Trainer René Sixt, die erst vor einem Jahr in Schleswig-Holsteins zweithöchste Spielklasse aufgestiegen war.

„Wir müssen das 2:0 machen, dann ist Ruhe“, sagte KT-Coach Sixt, der sich von seinen Spielern mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor wünschen würde: „Wir hatten eine Menge Chancen. Aber dann kommt der Kopf ins Spiel, meine Spieler überlegen und dahin ist die Möglichkeit.“

Verspäteter Anpfiff: Schiedsrichter steckte im Stau

Die Partie auf dem Kunstrasen Marschweg begann mit einer halben Stunde Verspätung, Schiedsrichter Jannek Hansen hatte auf der Autobahn in einer Vollsperrung gestanden und es nicht pünktlich geschafft.

Als es dann endlich losging, waren die Gastgeber griffiger und zogen ihr Spiel vor allem über die linke Seite auf. Da hatten die Lübecker große Probleme mit der Schnelligkeit von Lennart Pietsch und Finn Rerop. Immer wieder setzten sich die beiden Kaltenkirchener über die Außenbahn durch. Was zunächst fehlte, waren die Torabschlüsse.

KT-Torjäger Rerop legt für Buhrke auf

Doch in der 13. Minute klingelte es. KT-Torjäger Nummer eins Finn Rerop setzte sich wieder einmal durch und fand mit seiner Flanke Daniel Buhrke. Der zweitbeste Kaltenkirchener Torschütze ließ ESV-Schlussmann Kevin Pour keine Abwehrchance. Josef Jueidi (32.) hatte die größte Chance zum 2:0, brachte den Ball aber aus Nahdistanz nicht über die Torlinie.

In der KT-Defensive brannte nichts an. Vor und im eigenen Strafraum räumten vor allem die Innenverteidiger Marc Jürgensen und Ben Mügge gründlich auf. Mehr als einen Fernschuss brachten die Eichholzer vor der Halbzeit nicht zustande.

KT-Keeper Heide rettet den Vorsprung

Nachdem die Seiten gewechselt waren, kamen die Eichholzer besser ins Spiel. Sie hätten schon in der 48. Minute ausgleichen können. Maik Germann lief alleine auf Kaltenkirchens Schlussmann Rene Heide zu, der mit einer starken Fußabwehr reaktionsschnell den Ausgleich verhinderte.

Es folgten weitere gefährliche Aktionen der Gäste, immer wieder unterbrochen von Topchancen für die konternde KT. Finn Rerop (63.), Josef Jueidi (64.), Ben Mügge (71.) und Daniel Buhrke (88.) verpassten es, für ein klares Ergebnis zu sorgen.

Schließlich konnten sich die Kaltenkirchener bei ihrem Keeper Rene Heide bedanken, dass der hauchdünne Vorsprung hielt. Bei einem Kopfball von ESV-Innenverteidiger Björn Weidemann war Heide blitzschnell am Boden und rettete spektakulär.

KT-Trainer Sixt stolz auf seine Elf

„Jetzt haben wir nach 14 Spielen 28 Punkte, das finde ich sensationell“, schwärmte Rene Sixt nach dem Abpfiff. Der Coach der Kaltenkirchener ist aber Realist: „Läuft es unglücklich, verlassen wir heute den Platz nicht als Sieger. Wir haben aber auch gar nicht den Anspruch und auch nicht das Leistungsvermögen, jeden Gegner zu dominieren. So gut sind wir noch nicht.“

Kaltenkirchener TS: Rene Heide – Ibrahim Cicek (90.+4 Oliver Panknin), Ben Mügge, Marc Jürgensen, Lennart Pietsch – Ole Lippke (46. Malte Pietsch), Josef Jueidi (70. Timo Jung) Marcel Boldt, Jonas Jeschke, Finn Rerop – Daniel Buhrke. Tor: 1:0 (13.) Daniel Buhrke – SR: Jannek Hansen (TSV Drelsdorf).