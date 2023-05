﻿Kaltenkirchener TS kann aus eigener Kraft den Oberliga-Aufstieg schaffen

Kaltenkirchen. Das vergangene Wochenende hätte kaum besser für die Fußballer der Kaltenkirchener TS verlaufen können. Die Landesliga-Fußballer der KT besiegten das punktlose Schlusslicht Breitenfelder SV mit 9:2, Spitzenreiter Preußen Reinfeld kassierte beim Kreisrivalen SV Henstedt-Ulzburg eine 2:3-Niederlage und auch der Drittplatzierte SV Eichede II ging beim 0:3 gegen den Eichholzer SV leer aus.

Noch drei Siege bis zum Titel

Was vor ein paar Wochen noch undenkbar gewesen wäre, erscheint nach diesem Spieltag wieder möglich. Die Schützlinge von KT-Trainer René Sixt haben alles wieder auf dem eigenen Fuß. Gewinnen sie am Sonntag bei der Reserve des SV Eichede (Anstoß: 14 Uhr) und eine Woche später zuhause gegen den SSC Hagen-Ahrensburg, würde es am Sonntag, 21. Mai, zum großen Showdown in Reinfeld kommen. Siegt die KT auch dort, wäre sie Meister und würde in die Oberliga aufstiegen. „Ich verdränge diesen Gedanken noch, sehe aber auch, wie motiviert meine Jung sind“, sagt Sixt.

Sixt und Schumacher gehen in 6. Saison

Der Trainer, der das Amt im September 2018 von Frank Freitag übernommen hatte, steht gemeinsam mit seinem Co-Trainer Daniel Schumacher für Kontinuität. Das Duo hatte seinen Vertrag unlängst verlängert und geht ab Juli in seine sechste Saison. In welcher Spielklasse, das ist noch offen. „Wir haben alles selbst in der Hand“, sagt Sixt. Er bleibt dabei bescheiden und blickt zunächst auf den Sonntag.

Endspiel um Platz zwei in Eichede

„Das ist ein kleines Endspiel um Platz zwei“, meint er vor der Partie in Eichede, der er optimistisch entgegenblickt. Denn rechtzeitig zum Saisonfinale sind zwei wichtige Leistungsträger wieder fit und finden immer mehr zur alten Form zurück.

Kapitän Malte Pietsch hat seine langwierige Verletzung auskuriert und sich vor einer Woche gegen die Breitenfelder mit zwei Treffern zurück gemeldet. Auch Josef Jueidi, der 2020 vom SV Todesfelde an den Marschweg gewechselt war, ist wieder voll einsetzbar, wie er zuletzt über 90 Minuten bewiesen hatte. „Derzeit herrscht bei uns großer Konkurrenzkampf, was sich auch im Training positiv bemerkbar macht“, freut sich der 49-jährige Coach.

KT hält alle Leistungsträger

Blickt man auf die Bemühungen der Kaltenkirchener Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Boris Völker, dann dürfte der Kader in der nächsten Saison stärker denn je sein. „Alle Leistungsträger haben verlängert“, freut sich Sixt. Doch nicht nur das. Die vier feststehenden Zugänge kommen mit großen Vorschusslorbeeren an den Marschweg. Da wäre zum Beispiel Janik Peder Jensen, der zuletzt beim Verbandsligsten WSV Tangstedt spielte und dort trotz seiner jungen 23 Jahre bereits Kapitän war. Max Spreitzer wechselt vom Nachbarn SV Henstedt-Ulzburg nach Kaltenkirchen, Marten Soder aus der U 19 der JFV Südholstein, dem gemeinsamen Nachwuchsprojekt mit dem SVHU.

Enrik Nrecaj ist der Königstransfer

Der bisherige Königstransfer der Kaltenkirchener TS heißt jedoch Enrik Nrecaj. Der 28-Jährige kommt vom Hamburger Oberliga-Meister TSV Sasel, wo er es in der laufenden Serie auf 32 Einsätze sowie 13 Treffer brachte. „Enrik ist ein richtig guter Offensivspieler“, freut sich René Sixt über diese Verpflichtung. „Er wird uns menschlich und sportlich weiterbringen.“