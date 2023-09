﻿Kaltenkirchener TS bleibt Eutin 08 in der Landesliga auf den Fersen

Kaltenkirchen. Eutin 08 legte mit einem 2:0 gegen Grün-Weiß Siebenbäumen vor. Einen Tag später zog die Kaltenkirchener TS mit dem 1:0 (0:0) beim TSV Lägerdorf nach. Alles ist angerichtet für das Topspiel der Fußball-Landesliga Holstein zwischen den punktgleichen Kaltenkirchenern und Eutinern, das am Sonnabend, 30. September, um 14 Uhr im Marschwegstadion angepfiffen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Acht Siege, ein Remis lautet die Bilanz des Spitzenduos, das der Konkurrenz schon zehn Punkte enteilt ist. Eutin hat die um sechs Treffer bessere Tordifferenz. „Ich freue mich riesig auf das Spiel“, sagt KT-Trainer René Sixt. „Ich hoffe, die Leute in Kaltenkirchen honorieren unsere Leistungen. Ein gut gefülltes Stadion wäre dem Spiel angemessen.“

Malte Pietsch lässt Chance zum frühen 1:0 liegen

In Lägerdorf bot sich dem Kaltenkirchener Malte Pietsch in der zweiten Minute die erste Chance. „Danach hat der Gegner bis Mitte der ersten Halbzeit richtig Dampf gemacht“, sagte Sixt. „Lägerdorf war um einiges besser als beim 1:4 eine Woche zuvor beim SV Henstedt-Ulzburg. Aber wir haben in der Defensive kaum etwas anbrennen lassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was auch daran lag, dass Josef Juidi und Marcel Boldt als Doppelsechs die Defensive vor der letzten Kette nahezu perfekt organisierten. Boldt, für Nidal Cicek auf diese Position gerückt, machte seine Sache so gut, dass er sich ein Sonderlob seines Trainers Sixt verdiente: „Er hat clever und mit Augenmaß in den Zweikämpfen gespielt. So konnte er die fünfte gelbe Karte vermeiden, sonst wäre er gegen Eutin gesperrt gewesen.“

KT-Torjäger Enrik Nrecaj nutzt seine dritte Torchance

Je länger die Partie dauerte, desto größer wurden die Chancenvorteile des Tabellenzweiten KT. Enrik Nrecaj scheiterte zweimal am überragenden Lägerdorfer Keeper Matteo Chionidis. Doch im dritten Versuch fand Nrecaj einen Weg an Chionidis vorbei. In der 67. Minute fiel das 1:0 für die Gäste.

Lesen Sie auch

Finn Rerop hätte nachlegen können, sein Schuss klatschte an den Pfosten. In der Schlussphase warfen die Lägerdorfer alles nach vorn. „Mit Ausnahme einer Szene sind wir defensiv stabil geblieben und konnten den knappen Vorsprung ins Ziel bringen“, freute sich Sixt. „Jetzt kann Eutin kommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kaltenkirchener TS: René Heide – Janik Jensen, Marc Jürgensen, Ben Mügge, Lennart Pietsch – Josef Jueidi, Marcel Boldt – Max Spreitzer (86. Ayad Khodeda), Emin Muric (63. Finn Rerop), Malte Pietsch (82. Jeremy Schalk)– Enric Nrecaj (90.+3) – Tor: 0:1 (67.) Nrecaj – SR: Niklas Augustat (TSV Sarau).

KN