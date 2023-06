﻿Kaltenkirchener TS: Trainer Sixt sieht seine Elf nicht als Favorit

Fußball-Landesligist im Training

Nach nur einem Jahr in der Landesliga schrammten die Fußballer der Kaltenkirchener TS haarscharf am Aufstieg in die Oberliga vorbei. Folgt jetzt der nächste Angriff auf die höchste Leistungsklasse Schleswig-Holsteins? Trainer René Sixt hält trotz spannender Zugänge den Ball flach.

