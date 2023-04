﻿Chancenwucher: Kaltenkirchener TS kommt in Büchen nicht über 1:1 hinaus

Mit einem Sieg in Büchen wollten die Fußballer der Kaltenkirchener TS bis auf vier Punkte an Landesliga-Spitzenreiter Preußen Reinfeld heranrücken. Trotz klarer Überlegenheit und vieler hochkarätiger Torchancen musste sich die Elf von Trainer René Sixt mit einem Unentschieden begnügen.

Jonas Jeschke erzielte beim 1:1 in Büchen das Führungstor für die Kaltenkirchener TS.

Kaltenkirchen. Mit einem 1:1 (1:0) beim abstiegsbedrohten Büchen-Siebeneichener SV festigte die Kaltenkirchener TS ihren zweiten Platz in der Fußball-Landesliga Holstein. Glücklich mit dem Ergebnis war kein Kaltenkirchener. „Wir hätten deutlich gewinnen müssen, haben aber unglaublich viele Torchancen ungenutzt gelassen“, stöhnte Trainer René Sixt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Büchener erschwerten in der Anfangsphase mit frühem Pressing das Aufbauspiel seiner Schützlinge. „Nach einer Viertelstunde haben wir das Spiel immer besser in den Griff bekommen“, sagte Sixt. Jonas Jeschke (20.) wollte einen Freistoß in den Strafraum schlagen, der Ball rutschte ihm etwas ab, wurde lang und länger – und segelte zum 1:0 für die KT ins Netz. Danach überboten sich die Kaltenkirchener gegenseitig darin, klarste Möglichkeiten zu versieben.

Büchen reichte eine Chance, um durch Max Meyer (53.) aus dem Nichts auszugleichen. „Wir wurden immer dominanter, haben uns mehrfach durch die gegnerische Abwehr gespielt, aber trotz einiger 1000-Prozenter kein zweites Mal ins Tor getroffen“, kritisierte Sixt. In der Nachspielzeit machte sich der Coach ein letztes Mal bereit, doch noch den Siegtreffer zu bejubeln. Aber BSSV-Keeper Jan Nessler fischte den Knaller von Finn-Luca Rerop aus dem Torwinkel. „Eine sensationelle Parade“, staunte Sixt, der das Spiel schnell abhakte. „Es gibt solche Tage. Jetzt freuen wir uns auf das Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen den Tabellenvierten Sereetzer SV.“ bru

Kaltenkirchener TS: Rene Heide – Ibrahim Cicek (68. Oliver Panknin), Marc Jürgensen, Ben Mügge, Lennart Pietsch – Jonas Jeschke, Nidal Cicek (61. Ayad Khodeda) – Finn-Luca Rerop, Josef Jueidi (61. Malte Pietsch), Jeremy Schalk (76. Timo Jung) – Daniel Buhrke – Tore: 0:1 (20.) Jonas Jeschke, 1:1 (53.) Max Meyer – SR: Jörn Göttsch (TSV Lütjenburg).