﻿Kaltenkirchener TS will Gegner mit schnellem Umschalten überraschen

Kaltenkirchen. Die Kaltenkirchener TS meldet sich nach fünf Jahren in der Fußball-Landesliga Holstein zurück. „Dort warten knackige Gegner auf uns“, weiß Aufstiegs-Trainer René Sixt. „Mittelfristig wollen wir uns in der höheren Spielklasse etablieren. Kurzfristig ist aber das wichtigste Ziel, möglichst früh genügend Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.“

Zum Auftakt der Punktrunde steigt am Sonnabend, 13. August, im Kaltenkirchener Marschwegstadion gleich das Nachbarschaftsderby gegen den SV Henstedt-Ulzburg. „Der Vorjahresdritte SVHU ist das erste von vielen dicken Brettern, das wir bohren müssen“, sagt Sixt. „Die Oberliga-Absteiger Preußen Reinfeld und Eutin 08, SV Eichede II und mehrere andere Mannschaften – da warten Gegner von hoher Qualität.“

Malte Pietsch bald wieder dabei

Dennoch ist Sixt zuversichtlich: „Das schnelle Umschaltspiel ist einer unserer Trümpfe. Gegen tief stehende Gegner, mit denen wir es in der Verbandsliga zumeist zu tun hatten, können wir diese Qualität nicht so ausspielen.“ Aber die Landesligisten würden sich gegen einen Neuling kaum in der eigenen Hälfte verschanzen. „Sie werden uns unter Feuer setzen – und wir können kontern.“

Malte Pietsch ist ein Spieler, der für das überfallartige Angriffsspiel der KT extrem wichtig ist. Er hat weite Teile der Vorbereitung verpasst. „Malte wird aber nach seiner Ohroperation rechtzeitig zum Punktspielstart zurück sein“, verrät Sixt. Eventuell werde Pietsch schon am Mittwoch im Spiel des Meisterpokals bei TV Gut-Heil Wrist zu einem Kurzeinsatz kommen (Anpfiff 20 Uhr). Bevor gegen den SVHU Derbytime ist, wird die KT am Sonnabend, 6. August (Beginn 15 Uhr), als Generalprobe gegen den Mitte-Landesligisten TSV Lägerdorf spielen.

3:2 im Testspiel beim TuS Hartenholm

In einem Testspiel beim Landesliga-Absteiger TuS Hartenholm passte bei der Sixt-Elf über weite Strecken wenig zusammen. „Das war einer unserer schwächeren Auftritte in der Vorbereitung“, kommentiert Sixt den 3:2 (0:2)-Sieg. „Hartenholm hat kompakt und aufmerksam verteidigt und uns mit offensiven Nadelstichen Probleme bereitet. Erst, als der Gegner in der Schlussphase platt war, konnten wir die Partie mit gelungenen individuellen Aktionen drehen.“ André Sievers (19.) und Timo Novak (35.) schossen die Hartenholmer mit 2:0 in Führung. Josef Jueidi (70./ 86.) und Timo Jung (78.) erzielten die Treffer für die KT.

Der KT-Kader füllt sich. „Die Urlauber und leicht angeschlagenen Spieler sind fast alle wieder dabei“, freut sich Sixt. „Stand heute werden wir zum Punktspielstart 22 Jungs an Bord haben.“ Nur die schwerer verletzten Leon Schwark und Pascal Nickel werden noch geraume Zeit auf ihr Comeback warten müssen.

Intensive Nachwuchsförderung

Der Aufschwung des KT-Fußballs ist eng damit verbunden, dass die Nachwuchsförderung im Verein intensiviert wurde. „Davon profitieren wir extrem“, freut sich Sixt, der am Aufbau leistungsstarker Jugendteams erheblichen Anteil hatte. Bald werden die Talente noch besser ausgebildet in den Herrenbereich aufrücken. Der neue JFV Südholstein, in dem der SV Henstedt-Ulzburg Partner der KT ist, geht in seine erste Saison. „In A-, B- und C-Jugend haben wir je eine Oberliga- und eine Landesliga-Mannschaft am Start“, sagt Sixt. „Einige dieser Teams sind bärenstark besetzt.“

Befürchtet Sixt Konflikte mit dem SVHU, wenn die Youngster an der Schwelle zum Herrenbereich ankommen? „Nein, denn ich bin überzeugt, dass sich das zwischen den Klubs ebenso sauber und fair regeln lässt wie in der Vergangenheit“, sagt Sixt. „Es ist abgemacht, dass der Heimatverein der Nachwuchsspieler den ersten Zugriff hat. Möchte aber beispielsweise ein KT-Youngster für den SVHU spielen, setzen wir uns an einen Tisch und finden gemeinsam mit dem Spieler eine Lösung.“

SV Todesfelde beobachtet die Talente

Jens Martens, neuer Sportchef des Oberliga-Meisters SV Todesfelde, und der sportliche Leiter Serkan Rinal werden die Entwicklung der Talente im JFV Südholstein interessiert verfolgen. „Sonst würden wir im Scouting ja unseren Job nicht machen“, sagt Martens, der zugibt, dass es in der Todesfelder Nachwuchsförderung erheblichen Nachholbedarf gibt. „Das wird ein Großprojekt, das wir nicht kurzfristig auf die Beine stellen können, sondern mittelfristig angehen werden“, sagt der Fußballlehrer.

Dass die JFV Südholstein ihre größten Nachwuchshoffnungen an Todesfelde oder andere höherklassig spielenden Vereine verlieren könnte, liegt für René Sixt in der Natur der Sache: „Damit können wir umgehen. Wenn wir einen jungen Spieler so gut ausbilden, dass er sich in der Ober- oder Regionalliga probieren möchte, werden wir ihm den Weg nicht verbauen.“

Ziel sei es, Jahr für Jahr je fünf, sechs junge Fußballer in die Herrenabteilungen der beiden JFV-Stammvereine zu transportieren. „Wenn das gelingt, werden der SVHU und wir perspektivisch sehr gut aufgestellt sein“, ist Sixt überzeugt. „Welcher Verein kann schon von sich behaupten, beinahe ohne externe Neuzugänge klarzukommen?“