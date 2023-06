﻿„Kalter Krieg auf Nadelfilz“ – Handballgeschichte hautnah in Kiel

Kiel. Es ist ein Schlüsselmoment deutscher Handball-Geschichte, und es ging um Psychotricks, sportpolitische Eiszeit und den Kampf gegen den Klassenfeind. 1976 gelang der jungen Handball-Nationalmannschaft der BRD ausgerechnet gegen die DDR die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Montreal. Die gelbe Spitze eines Knies entschied diesen ungleichen Kampf vor 47 Jahren. Es ist aber auch eine Geschichte von Annäherung, die am 13. Juli bei der Vortragsveranstaltung „Kalter Krieg auf Nadelfilz“ mit namhaften Gästen im Kieler Schifffahrtsmuseum noch einmal zum Leben erweckt werden soll.

Das Knie von Manfred Hofmann entscheidet das epische Duell

Es ist ein Stoff, aus dem echte Krimis gemacht sind. Es ist der 6. März 1976, und dieser letzte Siebenmeter von DDR-Nationalspieler Hans Engel vom Armeesportklub Vorwärts Frankfurt (Oder) gegen den westdeutschen Keeper Manfred Hofmann vom TV Großwallstadt entscheidet über die Olympiateilnahme. Doch mitten im Kalten Krieg ist es auch ein Duell der politischen Systeme. Linksaußen Engel wirft, es steht 11:8 für die DDR, Hofmann in seinem knallgelben Torwart-Dress zieht das linke Knie hoch und pariert. Der überragende Joachim Deckarm, Heiner Brand, Kurt Klühspies – die BRD hat die Olympia-Teilnahme gesichert, wird später in Montreal Vierter.

„Das war Krieg – das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“, sagte Bundestrainer Vlado Stenzel später in einer NDR-Dokumentation über diesen deutsch-deutschen Klassenkampf und nannte es „den wichtigsten und schönsten Sieg meines Lebens“. Ein Sieg, an dem der „Magier“ Stenzel maßgeblichen Anteil hatte. Denn er ließ sich von den Psychotricks dieser Zeit nicht aus der Ruhe bringen, sondern spielte den System-Poker mit. Zunächst ließ er für das Hinspiel einen unüblichen Nadelfilz-Teppichboden in der Münchner Olympiahalle verlegen, um das DDR-Team aus dem Tritt zu bringen. In Testspielen vor dem Rückspiel ließ er seine Mannschaft von den eigenen Fans auspfeifen, arrangierte sich mit den Schiedsrichtern, dass diese seine Mannschaft „verpfeifen“, um Deckarm und Co. auf alle Eventualitäten vorzubereiten.

Lunchpakete aus Angst vor Schlafmittel in der Suppe

Es half: „Jo“ Deckarm – beim 17:14 im Hinspiel überragender Mann – reüssierte auch im zweiten Duell, in dem die BRD-Auswahl beim Spiel auf einem Holzboden in der Eissporthalle von Karl-Marx-Stadt gnadenlos ausgepfiffen wurde. Stenzel hatte Lunchpakete angeordnet, die aus der Heimat mitgebracht wurden – aus Angst vor Schlafmitteln in der Suppe oder anderen Manipulationen lehnte er jegliche Verpflegung im Hotel ab. Der Rest ist Geschichte. Trotz der 8:11-Pleite durfte das BRD-Team ausgelassen jubeln.

Hinter den Kulissen gab es immer wieder auch Annäherung unter den Sportlern. So entstand zwischen DDR-Linkshänder Wolfgang Böhme, dem ein lukratives Angebot des THW Kiel aus dem Westen vorlag und der auch deswegen später wegen angeblich geplanter Republikflucht in der DDR zur Unperson erklärt wurde, und Kurt Klühspies eine Freundschaft. Der Rostocker Böhme ist am 13. Juli in Kiel nach einem Einführungsvortrag des Historikers Lorenz Völker (Zentrum deutsche Sportgeschichte) über die Geschichte des deutsch-deutschen Handballs im Kalten Krieg neben dem ehemaligen THW-Spieler und -Trainer Holger Oertel, René Wiese (Zentrum deutsche Sportgeschichte) und Sportjournalist Erik Eggers Podiumsgast und diskutiert über die Erfahrungswelten des deutsch-deutschen Handballs zwischen 1949-1990.

Vortrag und Diskussion: Kalter Krieg auf Nadelfilz: Donnerstag, 13. Juli (18.30 bis 20 Uhr), Schifffahrtsmuseum (Wall 65, 24103 Kiel). Der Eintritt ist frei. Anmeldung bis zum 12. Juli unter www.politische-bildung.sh.

