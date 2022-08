Kann Holstein Kiel gegen Sandhausen Wiedergutmachung betreiben?

Spiel eins nach der 2:7-Klatsche in Paderborn bringt Fußball-Zweitligist Holstein Kiel den unangenehmen SV Sandhausen als Gegner. Können die Störche gegen die Kurpfälzer mit ihrer Kinsombi-Flügelzange Wiedergutmachung betreiben? Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!

Können Fiete Arp und Holstein Kiel den Schmerz aus der üblen Niederlage in Paderborn für das Heimspiel gegen den SV Sandhausen in positive Energie ummünzen?

Kiel. Spiele gegen den SV Sandhausen sind nie ein Geschenk – noch schlimmer wird es, wenn das Spiel am Wochenende zuvor in die Binsen gegangen ist. Am Sonntag gastieren die Kurpfälzer im Holstein-Stadion, bringen Kinsombi im Doppelpack mit und werden alles daran setzen, die Störche zu ärgern.

Holstein-Coach Marcel Rapp will derweil den Schmerz aus der 2:7-Pleite in Paderborn in positive Energie ummünzen, ruft die Leistung gegen Eintracht Braunschweig aus dem letzten Heimspiel als Benchmark aus – und erwartet von seiner Mannschaft Tempo mit Ball. Ob den Störchen die Wiedergutmachung gelingt, erfahren Sie im Liveticker!