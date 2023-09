﻿Kieler Kanu-Sieg: Leif Reh gewinnt Langstreckenregatta in Kopenhagen

Kopenhagen. Der Kanute Leif Reh vom Kieler Kanu-Klub (KKK) hat die Mølleåens Blå Bånd Regatta in Dänemark gewonnen. Bei der Langstreckenregatta, die sich über 14 Kilometer und zwei Seen streckte, fuhr der 26-Jährige bereits kurz nach Start und bis zur ersten Wendemarke einen Vorsprung heraus und gab diesen anschließend nicht mehr her. Nach 1:03:42,55 Stunden im Ziel konnte Reh über den Sieg vor dem Vorjahresdritten Mads Blom Larsen (1:06:09,70) und Tommy Hinsch (1:06:58,27) jubeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den Kieler Athleten beginnt Mitte Oktober die Aufbauphase für die kommende Saison – inklusive Paddeltraining auf der Schwentine und dem Lanker See, sowie Gewichtheben und Lauftraining. Weitere Rennen in Dänemark sollen im Winter folgen, um sich die Wettkampfhärte beizubehalten.

KN