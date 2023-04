﻿Kanumarathon: Kieler Leif Reh in Belgien auf Rang drei

Nach Gummersbach-Sieg

Der Countdown läuft! Noch zehn Partien hat der THW Kiel in der Handball-Bundesliga bis zum Saisonende zu absolvieren. Zuerst gastiert am Sonntag der SC Magdeburg in Kiel. Genau zum rechten Zeitpunkt also feierte ein Zebra-Routinier sein Comeback.