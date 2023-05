Das Sportgericht des Fußball-Nordverbandes muss entscheiden, ob der Bremer SV oder Werder Bremen II vierter Absteiger aus der Regionalliga sein wird. Grund dafür ist, dass die BSV-Partie gegen Teutonia Ottensen abgebrochen wurde. Der Kapitän der Hamburger will rassistisch beleidigt worden sein.

Kiel. Nicht nur in den beiden Bundesligen und der Dritten Liga ging es am letzten Spieltag hoch her. Auch in der Fußball-Regionalliga Nord überschlugen sich die Ereignisse. In Bremen gab es einen Spielabbruch mit weitreichenden Folgen.