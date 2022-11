﻿Karateka der Kaltenkirchener TS überzeugen in Bottrop

Die Karateabteilung der Kaltenkirchener TS ist über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus für seine gute Trainingsarbeit bekannt. Beim international besetzten JKA-Cup in Bottrop zeigten Levin Greve, Lars Möhle und Yvonne Sievert-Möhle, wie gut sie die asiatische Kampfsportart beherrschen.

Die KT-Karateka Lars Möhle (v. li.), Levin Greve und Yvonne Sievert-Möhle überzeugten beim Jahresschluss in Bottrop und brachten zwei Gold- und eine Bronzemedaille mit nach Kaltenkirchen zurück.

Kaltenkirchen. Die Karateka der Kaltenkirchener TS brauchen sich auch vor internationaler Konkurrenz nicht verstecken. Dies bewiesen Levin Greve (15), Lars Möhle (17) und Yvonne Sievert-Möhle (53) beim JKA-Cup in Bottrop. Beim Turnier mit 460 Startenden aus Norwegen, Frankreich, Polen, Tschechien, Schweiz und Deutschland, das traditionell den Abschluss des Wettkampfjahres im Deutschen JKA-Karate-Bund (DJKB) bildet, sahnte das KT-Trio mit zwei ersten und einem dritten Platz mächtig ab. „Das Gesamtergebnis bei diesem hochrangigen Wettkampf ist eine schöne Bestätigung für das fleißige und hochwertige Training mit unseren erfahrenen Karate-Trainern“, freute sich Pressesprecher Tobias Göckens.

Lars Möhle holt Gold mit Mannschaft

Das intensive Training der Kaltenkirchener hatte sich ausgezahlt. Wenn auch nicht bei jedem Start der Sprung auf das Siegertreppchen gelang. So wie zum Beispiel im Kumite (Freikampf) für Lars Möhle. Er startete in der Altersklasse 16 bis 17 und musste sich gleich in der ersten Runde einem erfahrenen Kontrahenten aus Tschechien geschlagen geben. Für Enttäuschung blieb Möhle jedoch keine Zeit. Ein Kumite-Team aus München verpflichtete ihn nach der Vorrunde als Ersatzmann für einen verletzten Starter. Der Kaltenkirchener nutzte die Gelegenheit, um Erfahrungen im Freikampf zu sammeln und bestritt das Halbfinale und das Finale für das Team aus der bayrischen Landeshauptstadt, das den Mannschaft-Wettbewerb für sich entscheiden konnte.

Levin Greve überzeugt im Kata

Im Kata-Wettbewerb, bei dem es darum geht, im Kampf gegen einen imaginären Gegner verschiedenste Techniken zu präsentieren, schied Lars Möhle bereits in der ersten Runde gegen den späteren Zweitplatzierten aus. Besser lief es für Levin Greve, der in der gleichen Altersklasse gestartet war. Der 15-jährige Youngster kämpfte sich bis in die dritte Runde vor und verpasste das Finale nur knapp. „Er hat mit sehr starken und akkuraten Techniken überzeugt“, lobte Göckens.

Yvonne Sievert-Möhle nicht zu besiegen

In der Altersklasse ab 38 Jahre qualifizierte sich Yvonne Sievert-Möhle mit einer starken Vorrunden-Kata für das Finale. In international besetzten Endrunde überzeugte sie die Kampfrichter mit ihrer kraftvollen und ausdrucksstarken Kür-Kata Sochin und gewann mit deutlichem Punktevorsprung vor den Starterinnen aus der Schweiz, Norwegen und Polen. Im Kumite musste sich die 53-Jährige einer Norwegerin im Halbfinale geschlagen, durfte sich aber letztlich über die Bronzemedaille freuen.