﻿Zebra Karl Wallinius feiert Comeback im Klassiker bei den Rhein-Neckar Löwen

Überraschendes Comeback nach viereinhalb Monaten: Karl Wallinius ist zurück im Kader des Handball-Bundesligisten THW Kiel. Der 24-jährige Schwede feiert am Mittwoch (19.05 Uhr) bei den Rhein-Neckar Löwen sein Comeback.

Mannheim. Comeback in der Zebraherde: Hatten sich zuletzt dunkle Wolken angesichts des Saison-Ausfalls von Steffen Weinhold über den Handball-Rekordmeister THW Kiel gelegt, sorgte am Mittwoch eine Nachricht für sonnige Gemüter. Karl Wallinius wird am Mittwochabend (19.05 Uhr, Liveticker auf KN-online) im Bundesliga-Topspiel bei den Rhein-Neckar Löwen nach viereinhalb Monaten Zwangspause sein Comeback feiern.