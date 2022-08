﻿Karl Wallinius will in Kiel wachsen

SVE Comet Kiel und TSV Klausdorf starten mit Torfestival in die Saison

Was für ein Start in die neue Landesligasaison: Mit 7:4 hat der TSV Klausdorf das Derby zum Auftakt beim SVE Comet Kiel gewonnen. In einem Spiel, das drei Foulelfmeter zu bieten hatte, schnürte Florian Kuklinski einen Dreierpack.