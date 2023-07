Schock beim TuS Bargstedt: Routinier Florian Engbrecht schwer verletzt

Bargstedt. Der TuS Bargstedt konnte in der abgelaufenen Saison 2022/23 mit 35 Punkten einen souveränen achten Tabellenplatz in der Verbandsliga West erspielen. Zur neuen Saison kommt mit Thorben Schulz ein neuer Trainer – Danny Hardt coacht fortan den Rendsburger TSV in der Kreisliga. Zudem verlassen mit Killian Pingel (11 Tore) und Fabian Engbrecht (6) die beiden Haupttorschützen den Verein Richtung Oberliga-Aufsteiger MTSV Hohenwestedt. Torhüter Tobias Quincke wechselt in die Landesliga zum TuS Rotenhof, während Spielmacher Mattes Sievers erneut beim TSV Bordesholm sein Glück sucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Abgänge sind schon hart, denn es sind alles überragende Fußballer“, sagt Neucoach Thorben Schulz. Als Neuzugänge stehen mit Kim Hülsen (TuS Nortorf II), Daniel Königbauer (SG SSV Nindorf), Kjell Arvid Breidenbicher (TSV Groß Vollstedt), Lars Lindemann, Roman Sienknecht (beide eigene Zweite) fünf Neuzugänge auf der Habenseite. „Natürlich fragen sich viele Leute, wie wir die Abgänge verkraften. Wir wollen über das Kollektiv kommen. Das Gerüst innerhalb der Mannschaft steht, und die jungen Spieler wollen zeigen, was sie können“, erklärt Schulz.

Florian Engbrecht bricht sich Rückenwirbel

Es kommt jedoch noch schlimmer für den ehemaligen Landesauswahlspieler, denn Schulz muss zukünftig auch auf Führungsspieler Florian Engbrecht verzichten. Der 33-jährige Defensivspieler, der noch eine Saison ranhängen wollte, verunglückte kürzlich bei einem Unfall schwer und brach sich einen Rückenwirbel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Zum Glück ist Florian nicht querschnittsgelähmt. Ihm wurde zwei Stäbe eingesetzt, die alles stabilisieren. Da ist natürlich an Fußball nicht zu denken – das rückt dann natürlich automatisch in den Hintergrund“, sagt Schulz, der hofft, dass Engbrecht sich schnell erholt. Jener zeigt sich „erst einmal froh, dass ich jetzt nach so kurzer Zeit wieder aufrecht stehen und liegen kann“. Alles andere komme mit der Zeit. „Nur der Fußball ist in ganz weite Ferne gerückt. Mein Karriereende habe ich mir sicherlich anders vorgestellt“, sagt Engbrecht.

Schulz hofft auf schnelle Rückkehr der Langzeitverletzten

Die sportliche Lage durch die neue Staffeleinteilung kann Schulz bisher schlecht einschätzen. „Das sind natürlich schon weite Fahrten für uns. Zudem kennt man einige Teams nicht – wir müssen schauen, wie wir aus den Startlöchern kommen“, sagt Schulz und hofft, dass seine drei Langzeitverletzten Daniel Sachau, Markus Wieben und Lars-Uwe Schrum schnell wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. „Für uns hat nur der Klassenerhalt Priorität“, gibt Schulz das Saisonziel aus.

Die Bargstedter Gegner der neuen Saison heißen TuS Nortorf, WSV Tangstedt, TuS Jevenstedt, Bramstedter TS, Fetihspor Kaltenkirchen, SG Oering-Seth, SSC Phoenix Kisdorf, TuS Hartenholm, BSC Brunsbüttel, ETSV Fortuna Glückstadt, Heider SV II, Marner TV, SG Geest 05, SV Merkur Hademarschen und VfR Horst.

KN