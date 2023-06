﻿Neuer Keeper für Holstein Kiel: Engelhardt kommt! Schreiber geht?

Kiel. Am Montagmittag (13 Uhr) präsentiert sich Holstein Kiel zum ersten Mal in der neuen Saison den eigenen Fans beim öffentlichen Training. Mit dabei sein könnte dann schon ein weiterer Neuzugang. Nach Informationen unserer Redaktion haben die Störche kurz vor dem Trainingsstart einen weiteren Keeper verpflichtet. Dabei handelt es sich um den 30-jährigen Marcel Engelhardt vom FSV Zwickau. Eine offizielle Bestätigung seitens der Klubs steht noch aus. Der Wechsel ist allerdings schon in trockenen Tüchern, dürfte zeitnah von den beteiligten Vereinen kommuniziert werden.

Wahrscheinlich hat Tim Schreiber, der von Bundesligist RB Leipzig im letzten Sommer für zwei Jahre an die Störche ausgeliehen worden ist, damit keinen Platz mehr bei der KSV. Nach der Rückkehr von Thomas Dähne als Nummer eins zwischen den Pfosten und der Verpflichtung von Engelhardt, der bei den Störchen die routinierte Nummer drei hinter Dähne und Ersatzmann Timon Weiner werden könnte, stehen Schreibers Chancen auf regelmäßige Spielzeit jedenfalls schlecht. Eine vorzeitige Auflösung des Leihvertrags wäre die logische Konsequenz.

Marcel Engelhardt wird neue Nummer drei bei Holstein Kiel

Engelhardt wurde in der Jugend des KSV-Rivalen VfB Lübeck ausgebildet und wechselte im Anschluss in die U 17 des HSV, wo der gebürtige Grevener (NRW) bis zur U 19 spielte. Anschließend wechselte Engelhardt für ein Jahr zurück an die Lohmühle, ehe es ihn über die Stationen TSV Havelse und die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig (alle Regionalliga) zu den Zweitliga-Profis der Blau-Gelben zog (2013-2021).

Im Anschluss wagte Engelhardt eine große Reise nach Südafrika und kickte von Januar 2021 bis Sommer 2022 für Maritzburg United FC in der ersten südafrikanischen Liga. Nach wenigen Monaten Vereinslosigkeit schloss sich der Keeper im September vergangenen Jahres dem FSV Zwickau an. Für die Sachsen absolvierte Engelhardt insgesamt sechs Einsätze. Fünf davon in der Dritten Liga und einen im Sachsenpokal. Den Abstieg des Traditionsklubs in die Regionalliga Nordost konnte aber auch er am Ende nicht verhindern.

Der Kontakt zu Holstein Kiel lief für Engelhardt übrigens über kurze Drähte, immerhin wird der 30-Jährige von Ex-Holstein-Keeper Kenneth Kronholm beraten. Zudem läuft der Vertrag von Engelhardt in Zwickau zum 30. Juni dieses Jahres aus. Der Torwart wechselt somit ablösefrei an die Förde.

Kehrt in der kommenden Saison mehr Ruhe auf der Torwartposition ein als in der letzten? Da erlebte das gesamte Torwartteam bei der KSV eine große Berg- und Talfahrt. Stand zu Saisonbeginn noch Dähne als eigentliche Nummer eins zwischen den Pfosten, übernahm Schreiber Ende September wegen einer Erkältung. Nachdem sich der 21-Jährige im Spiel beim SV Sandhausen verletzte, sprang der erst im Wintertrainingslager in Spanien verpflichtete Robin Himmelmann ein. Am Saisonende standen dann wieder Dähne, der zum Jahresbeginn einen Anbruch des Schienbeinkopfes erlitten hatte, und erstmals auchTimon Weiner am letzten Spieltag gegen Hannover 96 (5:1) zwischen den Pfosten.

