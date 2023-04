﻿„Kein rechtsfreier Raum“: Hass im Netz rund um Holstein Kiel

Der Hass in den Kommentarspalten rund um Holstein Kiel hat in den vergangenen Wochen neue Dimensionen angenommen. Trainer Marcel Rapp will das zukünftig nicht mehr hinnehmen und fordert Konsequenzen. Auch der Verein selbst behält sich Maßnahmen vor.

Kiel. Aus sportlicher Sicht blieb Holstein Kiel in dieser Saison bisher von einer Flut an Gelben oder Roten Karten verschont. Lediglich 54-mal für Spieler und dreimal für Offizielle der KSV gab es in der Saison bisher eine Verwarnung. Mit einer Farinessquote von 2,19 stehen die Störche damit auf Platz zwei im Liga-Vergleich, nur der 1. FC Heidenheim bekommt noch weniger Gelb. Im Sachen Internet sieht die Sache bei Holstein anders aus. Bei einem kleinen, in den sozialen Netzwerken aber lauten Teil der KSV-Anhänger spielt Fairness und Respekt in den vergangenen Wochen eher eine untergeordnete Rolle. Aufgrund der angespannten sportlichen Situation der Störche häufen sich dort Hass-Kommentare gegen Trainer Marcel Rapp und Sportchef Uwe Stöver.

Rapp: „Die sozialen Medien sind kein rechtsfreier Raum!“

Sportchef Stöver solle nicht den Kopf ausschalten, wie er es in einem Interview mit den KN nach der 2:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld betonte, sondern „sein Kopf soll nach Süddeutschland rollen“, schrieb eine Userin mit Klarnamen auf Facebook. Ein weiterer User stieg mit ein und legte nach: Trainer Marcel Rapp habe ein „Koma“ im Kopf. Purer Hass, der auch beim Trainer und Sportchef ankommt – trotz nicht vorhandener Accounts auf den Plattformen.

„Ich bin dort nicht aktiv“, gab KSV-Coach Rapp früh zu. Der Appell des 43-jährigen Familienvaters ist dennoch klar: „Ich denke aber, dass wir in einem Land leben, wo wir alle froh sein können, frei unsere Meinung sagen zu können. Dazu gehört natürlich auch Kritik, und wenn diese sachlich ist, dann kann man damit auch gut umgehen.“ Und weiter: „In unserem Land ist es nicht erlaubt, dass jemand beleidigt wird. Ich glaube nicht, dass die sozialen Medien ein rechtsfreier Raum sind.“

Die Mehrheit der Holstein-Fans verhalte sich gut

Es sei bedenklich, so Rapp, dass solche Nachrichten auch Stunden nach der Veröffentlichung nicht von den Betreibern der Plattformen gelöscht würden. „Ich lasse das persönlich gar nicht an mich ran und bin das Meinung, dass man dagegen vorgehen muss“, so der Trainer, der seit den ausbleibenden Ergebnissen in den vergangenen Wochen immer mehr zur Zielscheibe der Wut des eigenen Anhanges wird.

Dennoch warnt Rapp: „Oftmals sind die Hassbotschaften anonym, und deshalb dürfen wir nicht den Fehler machen und meinen, dass das die Meinung aller wäre. Da schreibt einer vielleicht sogar mit mehreren Accounts.“ Zwar werde wie bei den zuletzt abgehaltenen Fan-Festen auch persönliche Kritik von Angesicht zu Angesicht der eigenen Anhänger geübt, diese befinde sich aber in einem sachlichen Rahmen, so der Coach. Probleme mit Hass-Botschaften habe es dabei bisher nie gegeben.

Der gebürtige Pforzheimer sieht in den Kommentaren ein Spiegelbild der aktuellen Gesellschaft. „Die Leute laden in den sozialen Medien einfach ihren Frust ab. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Kritik, das gehört auch dazu, aber von Beleidigungen distanziere ich mich ganz klar“, konstatierte der 43-Jährige.

Hass-Kommentare stellen Holstein Kiel vor große Aufgabe

Vor eine große Aufgabe stellt die zuletzt stark steigende Zahl an Hasskommentaren auch den Verein selbst. Mit über 300 000 Followern auf den verschiedensten sozialen Netzwerken ist sich Holstein Kiel seiner Verantwortung selbst sehr wohl bewusst. „Wir haben das als Verein im Blick. Natürlich sind solche Nachrichten bei uns im Fokus, und wir behalten uns als Verein da entsprechende Schritte vor“, stellte Sprecher Peer Wellendorf deutlich klar.

„Das ist für uns als Verein auch eine Herausforderung, der wir uns als Verein stellen. Wir nehmen die Dinge sehr ernst.“ Der Verein zeigt dem Hass somit deutlich die Rote Karte. Ähnlich hatten es in einer gemeinsamen Aktion zuletzt Bundesligist Bayern München und ein großer deutscher Telekommunikationsdienstleister gemacht. Den Hass im Netz werde das zwar nicht stoppen, aber vielleicht das Bewusstsein schaffen, das auch hinter Profi-Sportlern, Trainern und Sportdirektoren Menschen stecken, auf die solche Kommentare Einfluss haben können.