Kevin Møller vor dem Nordderby: Wenig Zeit, um wieder aufzustehen

Flensburg. Am liebsten hätte sich Kevin Kam Møller, Torwart des Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt, wohl in seinem Garten in der Handball-Kolonie Handewitt vergraben. Das sensationelle Aus in der European League gegen BM Granollers, das Verpassen der „Finals to huus“ in der eigenen Arena, saß tief. „Wir waren selbst unser größter Feind“, resümierte der 33-Jährige nach einer desolaten Vorstellung. Kevin Møller nimmt kein Blatt vor den Mund.

2021 und 2023 wurde Kevin Møller mit Dänemark Weltmeister

Møller, der Weltmeister: Muss der Weltmeister von 2021 und 2023 auch gar nicht. Møller ist nicht nur wegen seiner zwei Meter Körperlänge eine Größe in der Mannschaft von Trainer Maik Machulla. Schon einmal von 2014 bis 2018 stand er im Flensburger Tor, dann zog es ihn in die weite Handballwelt zum FC Barcelona. Er wurde Champions-League-Sieger 2021, wollte dann mit Freundin Louise Kildelund zurück in die Nähe der dänischen Heimat. Seit 18 Monaten sind sie Eltern einer kleinen Tochter.

Møller zur Lage der SG: Der Zwei-Meter-Mann hat seinen Vertrag bei der SG bis Sommer 2027 verlängert. Vor knapp einer Woche hatte er noch drei Titel im Visier. Dann kam der Absturz im Final Four des DHB-Pokals in Köln gegen die Rhein-Neckar Löwen. „Wir waren weit unten in Köln. Und uns bleibt nicht viel Zeit. All die Spiele gegen die Top-Teams, die jetzt noch kommen, sind Schlüsselspiele. Wir hatten im Herbst zu viele Punktverluste und können uns jetzt keine mehr erlauben." Die SG muss noch gegen die Top Vier der Liga antreten, auswärts in Kiel, Berlin, Magdeburg. Den Anfang macht das 108. Nordderby beim THW Kiel (Sonntag, 14.05 Uhr, Liveticker auf KN-online ).

Im Hinspiel beim 36:23-Sieg der SG saß Møller nur auf der Bank

Møller und das Nordderby: Als die SG im Hinspiel beim 36:23 Historisches vollbrachte, so hoch gewann wie nie einer der Rivalen zwischen den Meeren, saß Møller nur auf der Bank, schaute seinem furiosen Kollegen Benjamin Buric bei der Arbeit zu. „Ich erinnere mich viel mehr an die Emotionen bei meinem ersten Derby, auch wenn ich auch damals nicht gespielt habe.“ Møller war der Neue, stand im Schatten von Mattias Andersson, und der THW siegte im August 2014 mit 30:26. „Ein Derby ist immer besonders. Und natürlich schauen wir uns das Hinspiel noch einmal an. Das hilft uns auch strategisch.“

Die Zeiten, in denen von „Hass“ die Rede war, sind vorbei

Møller und die Landesrivalität: Die Zeiten von Johnny Jensen und anderen SG-Legenden, in denen von „Hass“ zwischen THW und SG die Rede war, sind zwar vorbei. Aber Møller sagt: „Die Rivalität ist noch immer scharf, und ich spüre sie besonders zwischen den Fans. Unter den Spielern gibt es Freundschaften, aber diese Rivalität wird immer so sein. Es gibt auch kaum ein schöneres Gefühl, als ein Nordderby zu spielen.“

Kollegen, Rivalen, Weltmeister: Niklas Landin, Torwart des THW Kiel (links), und Kevin Møller von der SG Flensburg-Handewitt. © Quelle: imago/Emma Wallskog

